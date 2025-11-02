FLANELINHA CAUSA ACIDENTE E DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS AO MANOBRAR CARRO NA AVENIDA RIO BRANCO, EM ARACAJU

Um flanelinha que manobrava um veiculo Range Rover, na Avenida Rio Branco, no Centro de Aracaju, acabou provocando um acidente envolvendo quatro carros de passeio e sete motocicletas neste sábado (01).

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Trânsito (BPTran) são de que o suspeito foi identificado e conduzido a uma delegacia da capital.

O BPTran informou ainda que um casal que estava em uma das motos foi atingido e sofreu ferimentos graves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

As duas pessoas que ficaram feridas estavam nas motos atingidas e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados a uma unidade de saúde de Aracaju.

Ainda segundo o BPTran, o flanelinha não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a Range Rover estava sem licenciamento.

O condutor foi encaminhado à central de flagrantes e as causas do acidente serão investigadas.

Foto reprodução redes sociais