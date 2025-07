Foragido da Justiça de Sergipe é preso em Guarulhos, São Paulo

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Boquim, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio da equipe da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), resultou na prisão de um foragido da Justiça condenado por estupro de vulnerável. A ação ocorreu nessa sexta-feira, 4.

O homem, que havia sido sentenciado a 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime, estava foragido há cerca de oito meses. Durante esse período, ele percorreu diversos estados, incluindo Paraná e Santa Catarina, até ser localizado e detido em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

A prisão foi possível graças ao compartilhamento de informações estratégicas entre as instituições de segurança pública, que permitiram a identificação do paradeiro do foragido e a rápida atuação da equipe da PM paulista.

A Polícia Civil de Sergipe reforça que a colaboração da população é fundamental para o avanço das investigações. Informações e denúncias anônimas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Fonte SSP