Foragido da Justiça de Sergipe por roubo é preso com uma motocicleta roubada no município de Cristinapolis há menos de duas semanas

Durante o plantão da Delegacia da Polícia Civil de Boquim, no interior de Sergipe, policiais civis prenderam um homem foragido da Justiça que estava conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina, quando os agentes avistaram um casal em atitude suspeita, transitando pela cidade.

A abordagem foi imediata. Após consulta ao sistema de segurança, os policiais identificaram que a motocicleta havia sido roubada há 12 dias no município de Cristinápolis, a aproximadamente 54 km de Boquim. Diante da constatação, os agentes decidiram verificar também a situação do condutor.

Durante a verificação, foi identificado que o homem tinha contra si um mandado de prisão em aberto por crime de roubo, com sentença condenatória de 5 anos e 4 meses de reclusão, expedida pela Justiça sergipana. O crime teria sido cometido na capital, Aracaju, no ano de 2022.

O suspeito foi imediatamente preso e conduzido à unidade policial. Já a mulher que o acompanhava foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Em declaração, o delegado Josenildo Brito ressaltou o compromisso da unidade no cumprimento de ordens judiciais. “Este foragido pelo crime de roubo foi capturado em uma abordagem de rotina. Só neste mês, efetuamos prisões em São Paulo, Aracaju e na divisa com a Bahia (Indiaroba), todas com mandados expedidos pela nossa comarca”, destacou o delegado.

A motocicleta recuperada será restituída à vítima, que já foi informada sobre a localização do veículo e orientada a comparecer à delegacia para os procedimentos legais de devolução.

