FORAGIDO  DA JUSTIÇA REAGE A ABORDAGEM POLICIAL E MORRE EM CONFRONTO NO BAIRRO ADEMAR DE CARVALHO

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar e da Delegacia Regional de Lagarto realizaram uma operação conjunta para cumprir um mandado de prisão por homicídio, nessa quinta-feira (14). O homem era investigado por um outro homicídio ocorrido em 2022.

A PM informou que a ação teve início, quando as equipes se dirigiram ao Bairro Ademar de Carvalho, onde o suspeito estaria escondido. Segundo informações, ele também era investigado por cometer roubos na região dias antes.

Ao chegar no local, as equipes entraram na residência e o suspeito reagiu à abordagem, atirando contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido, socorrido r levado ao Hospital Universitário de Lagarto, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre .32 com duas munições intactas, uma deflagrada e uma picotada.

Todo o material foi entregue à Delegacia Regional de Lagarto.

Com informações da PM/SE