Foragido é recapturado e preso por tráfico de drogas na cidade de Estância

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, recapturou um foragido da Justiça e o prendeu em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, nessa quinta-feira, 27.

A equipe policial havia se deslocado ao local para verificar denúncia prestada de forma anônima, a qual indicava que o foragido estaria escondido em uma residência da região. Ao chegarem ao endereço mencionado, os agentes encontraram o homem em frente ao imóvel. Durante a abordagem pessoal, foram apreendidas pedras de crack, trouxinhas de maconha e uma quantia em dinheiro trocado.

De acordo com a autoridade policial, o homem informou que havia recebido o benefício da saída temporária do sistema prisional, mas não havia retornado, sendo imediatamente recapturado.

Diante da constatação do crime de tráfico de drogas e do mandado de recaptura em aberto, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido. Na unidade policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O preso permanece à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.

SSP