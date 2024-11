Foragido há 25 anos por homicídio é preso em operação conjunta das Polícias de SE e BA

Em uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Sergipe e da Bahia, com o apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) de Sergipe, foi realizada nesta segunda-feira, 4 de novembro, a prisão de um homem foragido pelo crime de homicídio ocorrido há 25 anos em Nossa Senhora da Glória. A captura aconteceu na cidade de Rio Real, na Bahia, onde o suspeito estava residindo.

A operação foi deflagrada após uma requisição do Poder Judiciário para localizar e prender o homem, que estava foragido desde 1999. A equipe da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória conduziu diversas diligências para reunir informações sobre o paradeiro do suspeito, que, após o crime, se mudou para a Bahia.

Segundo a investigação, o homem cometeu o homicídio no dia 12 de abril de 1999, quando, armado com uma espingarda, realizou disparos contra a vítima no Povoado Barra Verde, em Nossa Senhora da Glória. Desde então, ele vinha se escondendo no estado da Bahia, onde também acumulou um histórico criminal, incluindo acusações de receptação de veículos roubados, falsificação e venda de CNHs e violência doméstica.

Agora sob custódia, o foragido está à disposição da Justiça para responder pelo crime de homicídio e outras acusações relacionadas aos crimes cometidos durante o período em que esteve foragido.

Fonte SSP