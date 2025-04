FORAGIDO POR APLICAR GOLPES UTILIZANDO UMA ÓTICA COMO FACHADA É PRESO EM ARACAJU DURANTE OPERAÇÃO DA PC

A Polícia Civil de Sergipe prendeu, na manhã desta sexta-feira (25), um homem foragido da Justiça acusado de praticar o crime de estelionato na capital e no interior do estado. A prisão aconteceu por volta das 8h30 no bairro Santo Antônio, em Aracaju, durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Boquim e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na cidade de Boquim, onde o investigado teria utilizado uma ótica como fachada para aplicar golpes continuados contra clientes. O caso gerou repercussão local e deu início às diligências para localizá-lo.

Após deixar a cidade de Boquim, o suspeito foi localizado em Aracaju com o auxílio de recursos de inteligência policial. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

“A prisão do criminoso é um recado para golpistas e estelionatários que se aproveitam da comunidade local para prejudicar trabalhadores honestos”, afirmou o delegado Josenildo Brito, responsável pela investigação.

