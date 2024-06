Foragido por crime de importunação sexual em Pernambuco é preso em Sergipe

Um homem de 52 anos, investigado por importunação sexual na cidade de Floresta, PE, foi preso nessa quarta-feira (05), em Nossa Senhora do Socorro.

Ele responde a processo criminal em decorrência de importunação sexual contra uma adolescente.

Conforme as informações policiais, após o crime, o investigado fugiu para Sergipe. Ele foi preso em uma residência na localidade conhecida como Cidade das Flores no município de Nossa Senhora do Socorro, nessa quarta-feira, 5.

A prisão foi comunicada ao Poder Judiciário, e o investigado passará por audiência de custódia. O recambiamento do preso ficará a critério da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.