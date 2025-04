Foragido por homicídios em Sergipe e Alagoas morre em confronto

Um trabalho conjunto entre o Cope, a Dipol, o DHPP e a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil de Alagoas, localizou na manhã desta quarta-feira (23), um homem investigado por homicídios e tráfico de drogas em Sergipe e Alagoas. A ação ocorreu no município de Santo Amaro das Brotas.

Entre os crimes atribuídos ao investigado, está um homicídio praticado em novembro de 2024, no centro comercial de Aracaju, quando ele matou a tiros um homem após uma discussão, em plena luz do dia. Além disso, ele era alvo de investigações da Polícia Civil de Alagoas por envolvimento com o tráfico de drogas, o que motivou também a expedição de mandado de prisão preventiva naquele estado. No início do mês, ele conseguiu fugir da Operação Epílogo, mas foi encontrado nesta quarta-feira.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, no âmbito da Operação Renorcrim, o investigado reagiu à abordagem policial e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações da SSP