Força-tarefa para emissão de RG acontece neste sábado das 7h às 17h

Neste sábado, 17, das 7h às 17h, uma força-tarefa será realizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), por meio do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG), para atender aos cidadãos que buscam a emissão da carteira de identidade – RG – especialmente, na capital e na Região Metropolitana de Aracaju. O atendimento será feito na sede do instituto, situado na Rua Porto da Folha, 345, bairro Getúlio Vargas, na região central da capital.

Para emissão do RG, é necessário levar, obrigatoriamente, a certidão, de acordo com o estado civil. Para pessoa solteira, deve levar certidão de nascimento original ou cópia autenticada; para quem for casado, é necessário a certidão de casamento original ou cópia autenticada; já para divorciado(a) ou viúvo(a), certidão de casamento com averbação original ou cópia autenticada. O documento deve estar legível e sem rasuras

Há também documentos opcionais que o cidadão pode adicionar no RG, como CPF; NIS/PIS/Pasep; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação; Certificado Militar; Cartão Nacional de Saúde; Nome Social (mediante requerimento escrito do interessado); tipo Sanguíneo e fator RH (necessário apresentar resultado de exame laboratorial ou documento com fé pública); e deficiência (necessário apresentação do atestado médico ou documento oficial que comprove a vulnerabilidade ou a condição particular de saúde). O cidadão não é obrigado a fornecer esses documentos, mas a sua inclusão no RG favorece o cidadão, que passará a ter vários documentos em um só.

Força-tarefa

De acordo com o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, a expectativa é atender de 800 a mil pessoas. “Serão dois turnos de trabalho. As senhas serão distribuídas logo no começo do expediente, às 7h, para garantir a tranquilidade da organização do evento. Teremos também um correspondente bancário para que o cidadão não se desloque para muito longe. Esta será uma ação constante do Instituto de Identificação e em breve divulgaremos as próximas datas”, informou.

A força-tarefa tem como objetivo atender aos cidadãos que ainda não conseguiram seu agendamento para a emissão da carteira de identidade, especialmente em Aracaju e Região Metropolitana, diante do represamento identificado pelo IIWSG em decorrência de mudanças internas e externas com relação à legislação que dispõe sobre o novo modelo de carteira de identidade nacional. “O instituto estava pronto para emitir a nova carteira de identidade, mas, por motivo de legislação, tivemos que adiar para o segundo semestre”, explicou.

Diante da situação, conforme Jenilson Gomes, a força-tarefa é um esforço para a normalização da entrega das carteiras de identidade em Sergipe. “A SSP e o Governo do Estado uniram esforços para garantir a chegada de novas cédulas do modelo atual. E, na última semana, foram emitidos mais de 20 mil documentos, que foram encaminhados para as unidades de atendimento onde o cidadão informou onde o RG será retirado”, concluiu.

Fonte e foto SSP