Forró Caju 2024 é finalizado sem registros de alta complexidade

O Forró Caju se estabeleceu ao longo dos anos como um dos festejos juninos mais seguros e tranquilos do país. Em 2024, foram 7 noites ininterruptas com atrações variadas e um público que lotou a praça de eventos Hilton Lopes diversas vezes, e tudo isso, sem a incidência de ocorrências de alta complexidade ou casos de crimes contra a vida, de acordo com o levantamento feito pelo Núcleo de Registros e Análise de Informações (Nurai) da Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

Os dados apontam uma redução de 35% no número de atendimentos de ocorrências, em comparação com a edição do evento em 2023. Foram registradas 49 ocorrências no ano passado e, este ano, o número não passou de 32. O quantitativo de pessoas conduzidas também teve queda de 34%. Três detidos foram encaminhados à delegacia para lavratura de boletim de ocorrência, o que representa uma redução de 66%. Não foram registrados casos de violência contra a mulher nesta edição. Também foram distribuídas mais de 1.500 pulseiras de identificação infantil, em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social.

O comandante-geral da GMA, subinspetor 2° classe Fernando Mendonça, enumera as ações empregadas pela corporação e pelos demais órgãos de segurança no Forró Caju 2024.

“A Prefeitura de Aracaju preza por uma festa que seja atrativa a todos os públicos, que atraia turistas e seja fonte de renda para o comércio local, e nós sabemos que isso só pode ser alcançado se a segurança cumprir o seu papel. Um evento como esse é pensado e conta com a atuação de diversos órgãos de segurança pública e privada”, explica o comandante.

“São centenas de homens e mulheres numa atuação conjunta. Entre estes, e de forma mais direta, os cerca de 300 agentes da Guarda Municipal que atuaram na segurança do público dentro do espaço do evento. Foi investido muito tempo em planejamento para que durante as sete noites pudéssemos dar tranquilidade a todos, inibindo a ação de criminosos e reforçando o status de cidade tranquila que tem a nossa capital. Tecnologia, trabalho de inteligência, emprego de novos equipamentos e inovações no modus operandi foram algumas das ferramentas empregadas nessa edição do Forró Caju, que certamente impactaram de forma positiva para alcançarmos esses números tão satisfatórios”, afirma Mendonça.

