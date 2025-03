Funcionária de farmácia de 27 anos escapa de abuso sexual após suspeito ficar com a perna presa

A policia civil está investigando o caso de uma tentativa de estupro praticado por um homem que tentou abusar sexualmente da funcionária de uma farmácia, de 27 anos, neste domingo (16), no Bairro Siqueira Campos em Aracaju.

À policia, a vitima relatou o individuo se passou por cliente e em seguida a rendeu usando uma faca e ordenou que ela entrasse no banheiro.

A jovem agiu rápido, conseguiu fechar a porta e prender uma das pernas do suspeito.

Aos policiais, ela disse que “eu gritei várias vezes que o dinheiro tava na gaveta e ele disse que não queria dinheiro, que era pra irmos pro banheiro. Deixou claro quais eram suas intenções”, disse a vítima.

Na fuga, o homem levou cerca de R$ 200 em dinheiro e o celular da vítima.

A mulher registrou um Boletim de Ocorrência.

Quem tiver informações que possa colaborar com as investigações deve ligar para o Disque-Denúncia através do 181.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais