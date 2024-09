Funcionário da Prefeitura de Itabaiana é preso com cerca de 20 quilos de drogas em ambulância

Um servidor da prefeitura de Itabaiana foi preso nesta segunda-feira (09) transportando cerca de 20kg de drogas dentro de uma ambulância no bairro Queimadas.

O suspeito é funcionário da administração municipal e o carro era um veículo oficial da Prefeitura.

As informações passadas pela policia militar são de que os agentes foram solicitados após denúncia de que os entorpecentes foram passados de um carro para a ambulância.

Em nota, o prefeito Adailton Souza, esclareceu que após ser informado sobre a prisão e uso indevido do veículo oficial, desligou o servidor.

“A administração municipal informa à população que, na data de hoje, 09 de setembro, foi tomado conhecimento da prisão de um funcionário do município, flagrado transportando drogas em um veículo oficial. Imediatamente após ser informado do ocorrido, foi determinado o desligamento do referido funcionário, adotando todas as medidas administrativas cabíveis. A administração municipal reforça seu compromisso com a transparência, a legalidade e a ética no serviço público”, disse.

