GABINETE ITINERANTE: PREFEITA EMÍLIA CORRÊA REÚNE SECRETÁRIOS NA SMTT PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES

A prefeita de Aracaju Emília Corrêa reuniu, na manhã desta segunda-feira, 16, gestores de órgãos municipais. O encontro foi realizado na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), dando continuidade à série de reuniões do Gabinete Itinerante, por meio do qual ela cumpre expediente e faz despachos administrativos em secretarias ou órgãos municipais.

Em cerca de duas horas de reunião, a prefeita Emília Corrêa despachou com o seu secretariado sobre as principais necessidades de cada pasta. Segundo ela, o Gabinete Itinerante é uma ação que tem dado excelentes resultados. “A gente vai até as secretarias e a gente verifica as demandas que são necessárias dentro das próprias secretarias. Ao mesmo tempo, nós despachamos e alinhamos conjuntamente demandas. Hoje, por exemplo, tivemos uma reunião com todo o secretariado aqui na SMTT, e foi um encontro extremamente produtivo. Isso aproxima a nossa equipe e faz com que a gente resolva mais rápido as demandas internas e externas”, disse.

Dentro do leque de assuntos abordados, Emília Corrêa também tratou da realização do Forró Caju na praça dos Mercados, que terá início na próxima quarta-feira, 18, e seguirá até o dia 29 de junho, destacando também a questão da organização do trânsito para a festa.

“Falamos sobre o nosso planejamento estratégico, falamos também sobre o Forró Caju, que neste semana se inicia. Abordamos alguns cuidados e recomendações, alguns critérios e regras para que todos estejam situados e para que facilite cada vez mais o sucesso da festa”, declarou.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, fez um balanço positivo da reunião. “Foi um encontro tranquilo, no qual abordamos o planejamento estratégico e falamos bastante sobre o planejamento do Forró Caju. Foi mais uma reunião de ajustes dos secretários, momento em que alinhamos como a prefeita quer que transcorra o Forró Caju, como será o dia a dia dos secretários nessas festas, e como a prefeita pretende que a gestão esteja presente nessas festas”, explicou.

Presenças

Junto com a prefeita estiveram presentes o vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação, Ricardo Marques; de Governo, Itamar Bezerra; o superintendente da SMTT, Nelson Felipe; da Educação, Edna Amorim; diretor-presidente do Instituto de Previdência, Luciano Paz Xavier; do Planejamento, Orçamento e Gestão, Thyago da Silva; do Turismo, Fábio Andrade; da Fazenda, Sidney Thiago; procurador-geral, Hunaldo Mota; da Infraestrutura, Sérgio Guimarães; do Meio Ambiente, Emília Golzio; do Procon, Elaine Oliveira; da Cultura, Paulo Corrêa Sobrinho; da Família e da Assistência Social, Simone Valadares; da Defesa Social e da Cidadania, André David; da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira; presidente da Funcaju, Moura Filho; de Articulação Política, Parcerias e Investimentos, Fábio Uchôa; dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio Luiz; presidente da Emsurb, Hugo Esoj; coordenadora da Defesa Civil, Valéria Bispo; secretário-chefe da Controladoria Geral do Município, Paulo Márcio Cruz; e o comandante da Guarda Municipal de Aracaju, Ricardo Silva.

Foto: Felipe Bass / Secom PMA