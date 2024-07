Georgeo  cobra projetos sobre reajuste salarial pra policiais e professores

Na Sessão Plenária desta terça-feira (2), na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) cobrou ao governador Fábio Mitidieri, o envio de projetos sobre o reajuste salarial para policiais e para o pessoal do Magistério.

“O governador do estado prometeu encaminhar a esta Casa e ainda não encaminhou o projeto de reajuste salarial dos nossos homens e mulheres das forças de segurança do nosso estado: policiais civis, policiais militares, bombeiros e bombeiras militares. Houve já algumas reuniões e infelizmente o Projeto de Lei para a recomposição salarial pelo menos da inflação para essas categorias, eu não vi aqui na Assembleia Legislativa”, observa.

Georgeo Passos também cobrou ao governador de Sergipe, a finalização do diálogo com o pessoal do Magistério. “Ele agora disse que não quer receber e não quer mais saber dos professores e das professoras, mas que não esqueça que ele prometeu encaminhar a essa Casa, o reajuste do Magistério e por enquanto nada. São duas categorias importantes para o estado de Sergipe. Já aprovamos alguns projetos para outras categorias, mas faltaram outras. Fica aqui o nosso apelo ao governador do estado para que ele possa encaminhar o quanto antes”, reitera.

Fogos sem barulho

O parlamentar ressaltou ainda a participação em uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Aracaju, a convite do vereador Breno Garibalde sobre a utilização de fogos de artifícios sem ruídos.

“O vereador tem na Câmara Municipal, um projeto semelhante ao nosso, quanto aos fogos em barulho e teve a iniciativa de ouvir a sociedade e os representantes de uma associação de pessoas que vendem fogos de artifício. Ouvimos os argumentos deles também; uma iniciativa importante porque no caso de Breno Garibalde, o projeto dele já passou nas comissões e já está pronto para ser votado em plenário”, afirma lembrando que o projeto de sua autoria (nº 406/2023), segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alese, deputado Cristiano Cavalcante, determinou que na próxima reunião da comissão, possa ter a constitucionalidade apreciada.

Georgeo Passos exibiu um vídeo da Audiência Pública, com depoimentos dos participantes.”Esses depoimentos são importantes para a gente entender um pouco do drama vivenciado por meio da utilização de fogos com barulho. Nós somos a favor dos fogos luminosos que não fazem barulho, que são soltados por exemplo, no Réveillon da Orla de Atalaia, mas os foguetes, girândulas, não concordamos por prejudicarem os idosos, os animais, os recém-nascidos e os autistas em virtude da hipersensibilidade e esperamos que a gente consiga avançar nessa Casa com essa matéria, pois essa tradição também traz sofrimento e dor para algumas famílias, a gente precisa reavaliar enquanto sociedade”, complementa.

Aparte

Em aparte, a deputada Linda Brasil (PSOL) disse não entender o uso de fogos de artifícios em campanhas eleitorais. “O que faz com que o povo decida em quem votar? Pelo contrário, o uso de fogos de artifícios em campanha só assusta. Tradições precisam ser revistas porque justamente a gente vive numa civilização que avança e quando avança, a gente precisa rever. como o colega Georgeo Passos trouxe, que o barulho dos fogos de artifício traz às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aos PETs, e isso só gera conflitos para a população. Espero que a Mesa Diretora coloque em pauta na próxima votação de projetos”, enfatiza.

