Georgeo destaca audiência pública e defende que a Zona de Expansão permaneça sendo de Aracaju

No pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira, 18, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) falou sobre a audiência pública realizada ontem para debater sobre a delimitação da Zona de Expansão. O encontro organizado pela Prefeitura de Aracaju ouviu a comunidade, lideranças locais, políticos e o relator do PLP nº 6/2024, deputado federal Thiago de Joaldo (PP/SE).

“Para decidir essa questão da Zona de Expansão precisamos desse projeto aprovado na Câmara Federal, pra na sequência ir ao senado, ser aprovado, o presidente sancionar. Para na sequência a Assembleia Legislativa de Sergipe convocar o plebiscito. Ontem foi uma noite onde a população da Zona de Expansão compareceu para ouvir e falar, afinal, é uma luta de muito tempo”, explicou Georgeo.

O parlamentar ressaltou que essa luta iniciou com a manifestação popular e ganhou força ao despertar a classe política. “Nas gestões passadas a gente não via os gestores defendendo aquela população. Mas a prefeita Emília Corrêa comprou essa briga e está ao lado do povo da Zona de Expansão, lutando para que aquela área permaneça sendo de Aracaju”, disse Passos.

Georgeo lembrou ainda as audiências públicas realizadas na câmara de vereadores, na Alese e os encontros para discussão dessa questão em Brasília/DF. “As pessoas que residem na área do Mosqueiro, no Robalo, Areia Branca, Matapuã querem permanecer como sendo de Aracaju. E muitos investimentos estão sendo feitos pela gestão de Aracaju como UBS e obras de infraestrutura de grande porte na região”, frisou.

Texto e foto assessoria