Golpista foragido de Sergipe há 18 anos é preso em Palmas, no Tocanrins, com documento falso

Policiais civis da 5ª Delegacia de Palmas prenderam na manhã desta segunda-feira (12), um homem de 54 anos, que era procurado pela Justiça do Estado de Sergipe, pelos crimes de estelionato e apropriação indébita.

O delegado-chefe da 5ª DP, Gilberto Oliveira, explica que a captura do indivíduo foi realizada em flagrante, pois no momento em que foi abordado, ele apresentou um documento de identidade falso, com outro nome.

Na oportunidade, também foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal de Aracaju pelos crimes de estelionato e apropriação indébita.

Denúncia anônima

A autoridade policial explica que as equipes da 5ª DP estavam no encalço do homem há pelo menos 15 dias, quando receberam uma denúncia anônima informando que um foragido da Justiça de Sergipe estaria em Palmas, mais precisamente na região sul da Capital.

Após a realização de várias diligências investigativas, os oficiais investigadores conseguiram localizar o homem em uma residência, no Jardim Aureny IV. Ele foi preso e conduzido até a sede da 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Golpes em Palmas

As investigações dos policiais civis da 5ª DP também revelaram que o homem estava há cerca de quatro meses em Palmas, mas já havia aplicado alguns golpes na cidade, como locação de veículos sem efetuar pagamento, cujo valor chegou a quase R$ 3 mil e estadias em hotéis, os quais também não pagou, resultando em uma conta de aproximadamente R$ 3 mil.

Documentos falso retirados no Pará

Os oficiais investigadores também descobriram que o homem tirou todos os documentos falsos no estado do Pará e já os usava há pelo menos 18 anos. Agora preso, ele será recambiado para Sergipe, onde deverá responder pelos crimes dos quais é acusado.

O delegado Gilberto destaca que a prisão do homem traz mais segurança a toda a população, pois além de já responder por estelionato e outros crimes, o homem também já estaria praticando delitos na Capital. “Com a prisão desse indivíduo que já era procurado da Justiça de Sergipe, a Polícia Civil do Tocantins reafirma seu comprometimento com a investigação criminal e com a localização e captura de indivíduos foragidos por crimes praticados em outras unidades da federação”, disse.

Com informações da PC do Tocantins