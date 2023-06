Gordo de Inês, ex vice-prefeito e ex-vereador do município de Macambira, aponta como o novo líder da oposição

Carivaldo é o atual prefeito de Macambira e, mesmo após vencer as eleições de 2020 com uma pequena margem de diferença para o segundo colocado, Luciano de Vital, vem fazendo uma Administração discreta, aparecendo pouco, inaugurando basicamente as obras deixadas pelos ex-prefeito Luciano de Vital.

O certo é que se pensava com o fim da gestão de Luciano de Vital, não havia mais oposição atuante na cidade de Macambira, que uma eventual reeleição de Carivaldo estava mais do que cravada.

Contudo, a verdade é que a oposição em Macambira vem se reestruturando, com a liderança de um político conhecido na cidade, Gordo de Inês, que foi vice-prefeito durante a gestão anterior.

Ele já foi Vereador, Presidente da Câmara de Vereadores, já elegeu sua esposa Vereadora e foi considerado protagonista na eleição de 2016, quando se elegeu a vice-prefeito na chapa com Luciano de Vital.

Para muitos, isso gerou a credibilidade para liderar os chamados Bicudos, a oposição em Macambira, tornando-se o novo líder do agrupamento político.

E ele não está sozinho. Atualmente o grupo de oposição já conta com 2 Vereadores, o vereador Ismael e a Vereadora Rosilva, os ex-vereadores Antonio José, Dona Lúcia, Fernando de Albano, o ex-prefeito Fabiano, além de diversas lideranças políticas que se somam a ele no projeto 2024.

Gordo de Inês é natural de Macambira, policial militar aposentado e empresário. E seu nome está cotado como mais forte para concorrer às eleições municipais representando o bloco de oposição.

A fama de homem de palavra, que cumpre com o que promete seria suficiente para eleger um prefeito em Macambira? Isso veremos em 2024.

