Governador anuncia convocação 86 aprovados no concurso da Cogerp

Edital inicialmente previa 60 vagas a serem preenchidas pelo certame

Em reunião com a categoria da Segurança Pública nesta terça-feira, 9, após informar o reajuste salarial de 7% para diversos servidores das forças de segurança de Sergipe, o governador Fábio Mitidieri anunciou a convocação de 86 aprovados no concurso público destinado ao quadro de carreiras de atividades periciais da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp).

Serão convocados 26 profissionais a mais do que o previsto inicialmente no edital, que ofertou 60 vagas. Agora, serão nomeados cinco agentes técnicos de necropsia, 19 papiloscopistas, 40 peritos criminalísticos, 19 peritos médico-legais e três peritos odonto-legais.

Para o governador, a convocação corrobora com a política de valorização dos servidores do Estado, ao reforçar os quadros de profissionais que atuam para garantir uma melhor segurança para Sergipe. “É mais um concurso que a gente chama todos os aprovados, na verdade, a mais do que o previsto inicialmente. Nossa Perícia é reconhecida por sua qualidade técnica, e os novos servidores ajudarão a manter esse empenho fundamental para resolução de crimes no estado”, pontuou Fábio Mitidieri.

O coordenador-geral da Perícia de Sergipe, Victor Barros, informou que a ampliação no número de convocados atende à demanda da Cogerp para a melhoria nos serviços prestados à sociedade. “Fizemos um levantamento das vagas ociosas na terceira classe em todas as carreiras, que é a classe de acesso, e constatamos que ficaria uma vacância dessas 26 vagas. Então tivemos uma reunião com o governador, que foi muito solícito e atendeu a esse pleito. São vagas para peritos criminalísticos nas diversas áreas, Biologia, Física, Química, Medicina Veterinária, como também vagas para médicos legistas, papiloscopistas e agentes técnicos de necropsia”, detalhou.

Segundo o coordenador-geral, a chegada dos novos servidores ajudará a manter a qualidade do trabalho executado na Cogerp. “Quando se investe em recursos humanos, isso reflete de forma muito visível na questão dos resultados. Temos hoje uma quantidade de perícias a serem realizadas por mês, e quando se tem mais gente para executar esse serviço, conseguimos fazer isso com mais maestria”, ressaltou Victor Barros.

Concurso

O concurso público da Cogerp teve o edital lançado em janeiro de 2023. O certame foi o primeiro a ser realizado na atual gestão do Governo de Sergipe. De acordo com a banca organizadora, 17.954 candidatos se inscreveram no concurso: foram 3.341 inscritos no cargo de agente técnico de necropsia, 6.434 em papiloscopista, 6.597 para perito criminalístico, 895 para perito médico-legal e 687 para perito odonto-legal.

Foto: Arthur Soares