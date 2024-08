Governador assina contrato para construir nova maternidade em Sergipe

Sergipe ganhará uma nova e moderna maternidade. Nesta quarta-feira (31), o governador Fábio Mitidieri e o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, assinaram o contrato de repasse de recursos com a Caixa Econômica Federal para a construção da nova Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), que irá compor o Complexo Materno Infantil do Estado.

A partir do contrato com a instituição financeira, serão investidos R$ 60 milhões, financiados pelo Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal. O projeto pretende incluir ainda recursos do Estado, por meio do Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e Atenção à Saúde (Proredes), como explica o governador Fábio Mitidieri.

“Será uma maternidade ampla. Só com a Caixa serão R$ 60 milhões, mas vamos complementar os recursos via Proredes para a gente ter uma unidade de primeiro mundo, a melhor maternidade de Sergipe, uma grande maternidade para a nossa população”, disse o governador.

O intuito é ampliar e modernizar o espaço, para garantir o acesso da população à maternidade de alto risco. A construção da nova maternidade possibilitará a realocação da atual unidade, ampliando os leitos obstétricos (leitos de gestação de alto risco e de alojamento conjunto) e os neonatais (Utin, Ucinco e Ucinca), a implantação de Centro de Parto Normal (CPN) Intra-hospitalar e quartos de Pré-Parto, Parto e Pós-parto (PPP), assim como a implantação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que cuida dos casos de pacientes em situação de vulnerabilidade, além da realocação do Banco de Leite Humano Marly Sarney.

“A Nossa Senhora de Lourdes, a Lourdinha, presta um excelente atendimento e, agora, tem uma real propositura de ampliação e estruturação para nossa rede. A unidade foi criada entre 2006 e 2007 para ser uma unidade provisória, funcionando em contêineres. Agora vai sair de verdade uma grande maternidade, um novo equipamento que vai se traduzir também na ampliação da qualidade do serviço”, informou Walter Pinheiro.

Ainda segundo o secretário da SES, a ampliação do projeto foi necessária para atender às demandas do estado. “Já existe um projeto dentro do PAC que contempla uma maternidade e para que atenda às necessidades de Sergipe, nós vamos ampliar o projeto. Então a nova proposta da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes vai ofertar um espaço novo, moderno, que além de proporcionar o atendimento à nossa população, vai ter um espaço adequado para que os profissionais de saúde executem seu trabalho da melhor maneira. E isso vem para solucionar um problema histórico, do local onde funciona a nossa maternidade, que vale destacar, faz um excelente trabalho, sendo uma das maiores unidades aqui do estado, com profissionais altamente capacitados e um volume gigantesco de atividades”, completou o gestor.

O terreno onde a atual unidade está instalado não permite novas ampliações ou construções para qualificar a assistência. Assim, a nova unidade deve ser construída em um terreno próximo ao Centro Administrativo de Aracaju, na região que já conta com o complexo que envolve o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho e o Hospital do Câncer, que está em construção.

MNSL

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes é referência estadual em partos de alto risco e, somente em 2023, realizou mais de 5 mil partos, uma média de 420 partos por mês.

A MNSL realiza atendimentos de urgências obstétricas e neonatais, 24 horas por dia, todos os sete dias da semana, para gestantes, puérperas e neonatos de alto risco de todo o estado.

ASN – Foto: Arthur Soares