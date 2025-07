Governador empossa 17 novos policiais penais aprovados em concurso

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta quinta-feira, 24, no auditório do Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, da solenidade de posse de 17 novos policiais penais aprovados no concurso público realizado em 2018 , organizado pelas Secretarias de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc) e Administração (Sead), que, inicialmente, ofertou 100 vagas e formação de cadastro reserva, habilitando 404 candidatos.

Além da posse, Mitidieri realizou, ainda, a entrega de quatro solários no Complexo Penitenciário Manoel Jacinto Filho (Compajaf) e de 18 escudos balísticos Nível IIIA, simbolicamente recebidos pela policial penal Vanessa Rabelo.

Na ocasião, Fábio destacou a relevância do momento. “Hoje é um dia muito feliz. São 17 novos policiais empossados, outros 38 promovidos, ou seja, são profissionais que vêm para somar, principalmente os novos empossados, que vêm para ajudar o serviço público. Temos uma Segurança Pública que é referência no Brasil e pretendemos manter assim. Esse é um momento muito importante, sobretudo porque zeramos uma fila. Todos os concursados de 2018 foram chamados. Isso significa que, futuramente, vem um novo concurso por aí”, planejou o governador, após ouvir o juramento do policial penal Jailton Santos Bonifácio Filho, em nome de todos os empossados.

Natural de Alagoinhas, na Bahia, Wemerson Porto, à época, prestou concurso tanto para a PM quanto para a Polícia Penal de Sergipe, convertendo-se, hoje, em um dos 17 empossados. “É um momento especial porque este concurso é de 2018 e vivemos essa expectativa em sermos convocados. Venho da Polícia Militar e sempre quis ser um Policial Penal, era um desejo que realizo hoje”, comemorou.

A nomeação dos profissionais foi oficializada na edição nº 29.627 do Diário Oficial do Estado, em 15 de abril de 2025. “Chamamos todos os aprovados do concurso, zeramos a fila e, no dia de hoje, também temos a promoção de 38 policiais penais, que era aguardada há 13 anos. É a valorização de uma nobre carreira”, pontuou a secretária de Estado da Justiça, Viviane Pessoa.

Tanto os escudos balísticos quanto os solários do Compajaf são fruto de recursos federais, e o secretário Nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque, prestigiou a solenidade de posse e entrega dos equipamentos e infraestrutura em Sergipe. “Estivemos nesse momento para testemunhar um pouco da transferência de recursos que o Governo Federal faz para os estados”, justificou.

O senador Alessandro Vieira também prestigiou a solenidade. “Desejo aos novos policiais penais muita sorte na carreira, uma carreira difícil, diga-se, mas que, aqui no estado de Sergipe, eles contam com a vantagem de serem recebidos numa estrutura em pleno movimento, sem fugas, sem rebeliões e, tão importante quanto, sem escândalos de corrupção”, declarou.

Valorização

O evento desta quinta-feira também foi marcado pela promoção de 38 policiais penais por antiguidade, um processo administrativo que estava pendente há 13 anos. A gestão atual conseguiu resolver essa demanda histórica, assegurando o direito desses servidores. O valor total destinado às promoções é de R$ 3,226 milhões, que será pago nas folhas de julho e agosto de 2025. A Secretaria de Justiça (Sejuc) tinha previsão orçamentária para a execução deste pagamento, garantindo o cumprimento dessa pendência.

Entrega

Além da solenidade de posse, o Governo do Estado realizou a entrega de quatro solários no Complexo Penitenciário Manoel Jacinto Filho (Compajaf), unidade de segurança máxima, um investimento do Governo Federal no valor de R$ 4 milhões, que integra o plano de modernização do sistema prisional e tem como objetivo proporcionar melhores condições, tanto para os servidores, quanto para os custodiados, fortalecendo a segurança e a política de ressocialização. Além disso, houve ainda a aquisição de 18 Escudos Balísticos Nível IIIA, que oferecem proteção contra diversos calibres, além de artefatos explosivos e objetos cortantes ou perfurantes.

Este é o primeiro equipamento do tipo, adquirido pela Polícia Penal de Sergipe, com um investimento de R$ 108 mil, com recursos do Fundo do Ministério da Justiça e previstos no plano de aplicação 2019/2020. Os equipamentos serão destinados aos grupos de operações especiais da Sejuc, o Grupo de Operações Penitenciárias (GOPE) e o Grupo Tático de Operações Penitenciárias (GTOP), e serão utilizados em intervenções dentro das unidades prisionais, garantindo maior proteção e segurança aos policiais penais durante eventos de distúrbio.

Foto: Arthur Soares