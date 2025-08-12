Fábio entrega modernização do Centro de Controle de Operações do DER e mais de 50 novas viaturas à SSP

Para reforçar a segurança em Sergipe, o governador Fábio Mitidieri entregou nesta segunda-feira, 11, a reforma do Centro de Controle de Operações (CCO) e o Centro de Operações Integradas de Sinalização Viária do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), assim como 54 novas viaturas para a frota das forças de segurança pública de Sergipe. Também foram entregues 533 mil munições de diversos calibres e novos drones que contribuirão para a atuação da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Com infraestrutura modernizada e tecnologia de ponta, os centros possibilitam avanços tanto para segurança pública quanto para a mobilidade urbana em Sergipe. Os equipamentos resultarão em maior eficiência no monitoramento de trânsito, agilidade nas tomadas de decisão e integração entre os órgãos responsáveis pela gestão viária e segurança nas rodovias.

Para o governador, a iniciativa demonstra o compromisso do Governo do Estado com a modernização dos serviços públicos e com a promoção de um trânsito mais seguro e organizado para a população sergipana. “Foram mais de 50 veículos entregues para nossa forças policiais, assim como equipamentos modernos ao DER/SE, como câmaras com inteligência artificial, que identificam acidentes e placas com restrição. A segurança pública é a prioridade do governo. Sergipe é um estado seguro, que cuida e protege o nosso povo”, pontua Fábio Mitidieri.

Somente na modernização do CCO e do Centro de Operações Integradas de Sinalização Viária foram R$ 3,8 milhões investidos. Segundo o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, o CCO agora conta com 30 câmeras para maior segurança no estado. “Os centros cobrem não só a capital, mas todo o estado. Contamos com a também com a inteligência artificial, trazendo mais modernidade e segurança ao nosso estado e população”, enfatiza o gestor do DER/SE.

O comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro, explica que o conjunto de investimentos fortalecem cada vez mais a segurança pública em Sergipe. “São veículos modernos, armamentos sofisticados, munições que irão ajudar o profissional da segurança pública no desempenho das suas funções. Tudo isso, com o objetivo de ofertar à sociedade sergipana serviços de segurança pública cada vez mais eficientes e eficazes”, ressalta.

CCO e Centro de Operações Integradas

A reforma e atualização tecnológica completa do Centro de Controle de Operações representa um avanço para a segurança e a fluidez das rodovias sergipanas. A nova estrutura é fruto de um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.

Com a nova tecnologia, o CCO passa a contar com câmeras inteligentes que acompanham em tempo real o movimento dos veículos, identificam situações de risco e infrações de trânsito, conferindo maior segurança rodoviária. Além disso, o sistema é capaz de detectar veículos com irregularidades, como situações de roubo e furto, placas clonadas, entre outros, e emitir alertas para os órgãos responsáveis. A partir desses investimentos, o DER/SE espera reduzir os acidentes nas rodovias estaduais; aumentar a eficiência na fiscalização e identificação de delitos; melhorar o planejamento de ações de trânsito e fortalecer a segurança pública com rastreamento inteligente de veículos.

Já no Centro de Operações Integradas de Sinalização Viária foram investidos R$ 1,8 milhão para a modernização da gestão de tráfego no estado. Foram realizados os serviços de melhoramentos e manutenção de sinalização semafórica, que proporcionam maiores condições de segurança e conforto ao tráfego de usuários e cargas nas rodovias.

Entre os principais benefícios diretos para a população, destacam-se: melhoria na fluidez e segurança do tráfego em rodovias e áreas urbanas; resposta mais rápida a incidentes, acidentes e situações de risco; redução no tempo de viagem e custos logísticos; aumento da confiabilidade no deslocamento de pessoas e cargas; maior acessibilidade e inclusão, com foco em pedestres e pessoas com deficiência; e transparência e controle operacional, com decisões baseadas em dados em tempo real.

BPRv

Dos 54, veículos entregues à SSP, 14 ocorreram por meio do DER/SE ao Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a partir de um investimento de cerca de R$ 200 mil. As novas e modernas viaturas será utilizadas no patrulhamento e segurança viária das rodovias sergipanas. Além disso, foram entregues três caminhões boiadeiros para auxiliar no resgate de animais soltos nas vias, em um investimento de aproximadamente R$ 160 mil.

Comandante do BPRv, o tenente-coronel Aldevan Silveira informa que a renovação da frota impacta tanto no desempenho dos profissionais de segurança quanto na resposta aos cidadãos. “Sabemos que essas viaturas não param, por isso a importância dessa renovação para a frota parte da valorização do policial que está trabalhando, bem como do cidadão que vai ser atendido nas ocorrências. Então, esse investimento é de grande importância para toda a sociedade, mas principalmente para a Polícia Militar”, avalia.

SSP

Já a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) reforçou seu armamento e sua frota com investimentos estratégicos que visam ampliar a eficiência e a capacidade operacional das forças estaduais. Por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funesp), foram adquiridas 533 mil munições de diversos calibres — entre eles 12/70, 9mm, .40, 5,56×45, 7,62×51, .308 e .38 – com investimento de R$ 2,26 milhões. As munições atendem tanto às operações policiais quanto aos treinamentos e simulações, fortalecendo o preparo das equipes em campo.

O Governo do Estado de Sergipe, também por meio do Funesp, realizou a aquisição de 27 veículos modelo Chevrolet Spin, com um investimento de R$ 1.423.072,80. Esses veículos fazem parte de um lote de 125 novas viaturas, cujo investimento anual totaliza R$ 6.588.300,00. Foram ainda incorporados à frota oito veículos modelo Fiat Cronos, sendo dois destinados à Polícia Militar e seis à Polícia Civil. O investimento total aproximado foi de R$ 923.487,92, sendo R$ 230.871,98 aplicados na compra de duas unidades e R$ 692.871,98 para as demais seis unidades. A aquisição foi possível por meio de repasse da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP).

A frota estadual também foi reforçada com um Peugeot Cargo, destinado à Delegacia Especial de Proteção Animal e do Meio Ambiente (Depama), adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Luizão Dona Trampi, e um Citroën C3, obtido com recursos do Fundo a Fundo. A Secretaria Nacional de Segurança Pública também realizou a doação de oito drones, que serão utilizados pelas forças de segurança do Estado, ampliando a capacidade de monitoramento e de atuação em operações estratégicas.

Foto: Arthur Soares