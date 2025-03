Governador Fábio Mitidieri aguarda parecer da PGE sobre ampliação de correções no concurso da PM/SE

O governador Fábio Mitidieri informou neste sábado (08) que está aguardando um parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) sobre a possibilidade de ampliar o número de redações corrigidas no concurso da Polícia Militar do estado.

O movimento de candidatos que solicita a alteração no edital ganhou força nas redes sociais e o apoio de entidades de classe. O concurso prevê a correção de 900 redações, mas há um pleito para que esse número seja aumentado para 1500.

O governador formalizou uma consulta à PGE para verificar a viabilidade jurídica da mudança, e a expectativa é que a resposta seja divulgada até o início da próxima semana. “Protocolamos na PGE a consulta sobre a legalidade e a jurisprudência, a fim de não colocar em risco o concurso. Me prometeram que segunda-feira, no máximo terça, esse parecer está pronto e a gente pode dar uma resposta real à sociedade”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

O concurso da PM-SE oferece 335 vagas, sendo 300 para soldado combatente, 30 para oficial combatente e cinco para oficiais médicos. Ao todo, 47.260 candidatos se inscreveram para concorrer às vagas. Atualmente, as regras estabelecem que três vezes o número de vagas será considerado para a correção das provas discursivas. Entretanto, os candidatos defendem que o critério aplicado em 2018, com cinco vezes o número de vagas, seja mantido neste certame.

O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 18 de março, e somente os classificados dentro do limite estabelecido no edital terão suas provas discursivas corrigidas.

A próxima etapa será o Teste de Aptidão Física (TAF), está marcada para o dia 24 de abril. Após isso, os candidatos passarão por avaliação psicológica, pesquisa da conduta social e inspeção de saúde.