Governador  Fábio Mitidieri assina a transmissão do cargo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 2, o governador Fábio Mitidieri assina a transmissão do cargo de chefe do Executivo estadual para a presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), a desembargadora lolanda Santos Guimarães. A solenidade será realizada no Palácio Museu Olímpio Campos, às 9h.

A desembargadora estará, interinamente, à frente do Governo do Estado até o dia 10 de maio, quando Mitidieri deve retornar de missão nos Estados Unidos. A comitiva do Estado, que também terá a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade, representará Sergipe durante a Offshore Technology Conference (OTC 2025), evento do setor energético reconhecido como o maior do mundo, que será realizado em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América.

Na cidade norte-americana, a comitiva de Sergipe buscará atrair investimentos e promover o estado como um espaço competitivo no segmento. O objetivo é fortalecer relações comerciais e apresentar as oportunidades da matriz energética brasileira, com foco nas potencialidades de Sergipe.

Durante o período em que o governador estiver na missão sergipana nos Estados Unidos, o vice-governador, José Macedo Sobral, participa do II Seminário Internacional de Gestão para a Aprendizagem, que está sendo realizado em Barcelona, na Espanha.

Governadora em exercício

A desembargadora Iolanda Guimarães assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe em 3 de fevereiro deste ano, durante a posse da mesa diretora para o biênio 2025/2027.

Iolanda Santos Guimarães é natural de Aracaju (SE) e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), desde 1985. Foi empossada como juíza do TJSE em 26 de dezembro de 1989 e chegou ao 2º Grau em junho de 2014, pelo critério de merecimento. Atuou como vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE), no biênio 2020-2022, foi ouvidora-geral do TJSE no biênio 2015-2017, e corregedora-geral na gestão de 2017-2019.