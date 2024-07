Fábio Mitidieri discute com a Petrobras as novas estratégias para o projeto Sergipe Águas Profundas

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, reuniu-se nesta quinta-feira, 18, com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no intuito de discutir projetos importantes para o desenvolvimento econômico do estado. A reunião aconteceu na sede da empresa, no Rio de Janeiro. Entre as pautas, destacam-se os projetos Sergipe Águas Profundas e Sergipe Águas Rasas, o evento Sergipe Oil & Gas e a inauguração do gasoduto de conexão do terminal de GNL de Sergipe, além de discussões sobre a retomada das operações da Unigel, a inclusão de Sergipe no programa Autonomia e Renda e a transferência de domínio de tanques no Terminal Marítimo Inácio Barbosa.

O Projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) foi um dos principais tópicos abordados. O projeto conta com investimentos estimados em US$ 5 bilhões. A importância do Seap para Sergipe é inegável, com a instalação de um gasoduto de 128 quilômetros capaz de escoar 18 milhões de m³/dia de gás natural dos reservatórios offshore. O desenvolvimento do projeto inclui a contratação de duas Floating Production Storage and Offloading (FPSOs), cada uma com capacidade de produção de 120 mil barris/dia e capacidade de escoamento de 8 milhões de m³/dia de gás no Seap I, e 10 milhões de m³ de gás/dia no Seap II.

O governador Fábio Mitidieri destacou a importância da reunião e a receptividade da atual gestora, encontro que deve resultar em boas notícias para os sergipanos. “Quero agradecer à presidente Magda que nos recebeu e acolheu como Sergipe merece. Aliás, pautas relevantes foram tratadas, como a questão do descomissionamento, a reativação da Fafen/Unigel, o projeto Sergipe Águas Profundas, com a exploração do gás, muito importante para a nossa economia. São muitas coisas boas vindo por aí. Na próxima semana, teremos o Sergipe Oil & Gas, para tratar sobre os potenciais de Sergipe no gás e a Petrobras estará lá e deve anunciar coisas boas também. Portanto, a reunião foi produtiva. São mais investimentos garantidos para o nosso estado, o que se transformará em emprego e renda nos próximos anos para os sergipanos”, disse Fábio Mitidieri, que presenteou a presidente da Petrobras com artesanato da cidade de Santana do São Francisco, além de uma revista com destaques das potencialidades sergipanas.

Importância estratégica

Na ocasião, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, relembrou a estreita relação histórica entre a Petrobras e o estado de Sergipe, onde ocorreram as primeiras descobertas de petróleo da companhia em terra, no campo de Carmópolis, em 1963; e no mar, em Guaricema, na Bacia de Sergipe-Alagoas, em 1968. “Não podemos esquecer a contribuição que estados como Sergipe e Bahia fizeram para o desenvolvimento da Petrobras”, afirmou Chambriard.

Já o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, reforçou a necessidade da retomada do Projeto Sergipe Águas Profundas. “Todo mundo sabe que será uma transformação para o estado de Sergipe. É uma descoberta antiga, que nós sergipanos ansiamos que seja colocada em execução”, afirmou.

Da mesma maneira, o secretário da Seteem, Jorge Teles, enfatizou a importância do projeto para o desenvolvimento econômico e social do estado, principalmente para a geração de emprego e renda. “É importante a retomada do Projeto Águas Profundas da Petrobras, sobretudo porque com a saída da Petrobras houve uma dispersão da mão de obra no nosso estado”, disse.

Outros assuntos

A retomada das operações da Fafen em Sergipe e na Bahia também foi discutida. Na oportunidade, foi enfatizada a importância da cadeia de fertilizantes para a economia de sergipana. Outro tema foi o pedido de inclusão de Sergipe no programa Autonomia e Renda da Petrobras, que atualmente abrange sete estados. A iniciativa visa oferecer formação profissional e promover a inclusão social, especialmente de grupos em vulnerabilidade socioeconômica.

Além disso, foi debatida a proposta para a transferência de domínio de tanques e da infraestrutura associada no Terminal Marítimo Inácio Barbosa, na Barra dos Coqueiros. A ação é essencial para o desenvolvimento logístico e industrial do estado.

Sergipe Oil & Gas e Inauguração Gasoduto

Entre os dias 24 e 26 de julho, Aracaju sediará o evento Sergipe Oil & Gas, que contará com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O evento é considerado referência no setor, e reunirá agentes públicos e privados para discutir temas essenciais para o setor de petróleo e gás no estado. Na oportunidade, o ministro também estará presente na inauguração do gasoduto de conexão do terminal de GNL de Sergipe, que ocorrerá no dia 23. O novo gasoduto contará com uma capacidade de movimentação de 14 milhões de m³ de gás/dia e investimento da ordem de R$ 300 milhões, com 25 quilômetros de extensão e 24 polegadas de diâmetro, garantindo a segurança no suprimento de gás natural para Sergipe e toda região Nordeste.

Os dois eventos integram a programação da Semana do Petróleo, Gás e Energia de Sergipe, que ocorre de 22 a 26 de julho. Durante todo o período, diversos eventos vinculados ao setor serão sediados em Aracaju, promovendo as potencialidades do estado no mercado nacional e internacional.

A reunião e contou com a participação do senador Laércio Oliveira; do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa; secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes; e o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles.

ASN – Foto: Arthur Soares