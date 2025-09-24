Governador Fábio entrega obras e dá novas ordens de serviço em Capela

O governador Fábio Mitidieri cumpriu agenda no interior do estado nesta terça-feira, 23, onde visitou, inaugurou e deu ordem de serviço de novas obras em Capela, município do leste sergipano. A agenda teve início com visitas à rodovia Nossa Senhora das Dores/Capela e à ponte Santa Clara, seguido de entrega de pavimentações no assentamento Canta Galo e no povoado Saúde, inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e assinaturas de ordens de serviços para novas obras.

“Tiramos o dia para visitar os municípios. Aqui, em Capela, estivemos na obra da ponte Santa Clara, passamos no clube Rio Branco, no assentamento Canto Galo e povoado Saúde. Inspecionamos a rodovia Capela/Nossa Senhora das Dores, que é uma obra importantíssima para os capelenses, entregamos ruas pavimentadas e demos ordem de serviço para novas obras para o município. São demandas da própria população, que buscamos sempre atender”, disse o governador Fábio Mitidieri.

A professora aposentada Maria Silva dos Santos agradeceu os 2.850 metros quadrados (m²) de calçamento em paralelepípedo no povoado Saúde, um investimento da ordem de R$ 412.338,00. “Aqui, era poeira no verão e lama no inverno. Para dar aula, eu tinha que ir com dois calçados: um até o final da via e outro para trocar quando chegava lá, porque os pés estavam cheios de lama. O governador foi muito feliz em nos notar”, reconheceu a moradora. “Já passamos por muito perrengue por aqui. A obra ficou excelente”, completou a também professora aposentada, Luciene Cruz.

Obras

A restauração de pavimento com melhoramentos na Rodovia SE-339, trecho Capela/Nossa Senhora das Dores (SE-230) tem extensão de 16,97 km e conta com investimento de R$ 43.977.604,49. A obra está 55% executada e tem previsão de entrega para o início de 2026. No povoado Canta Galo, o governador entregou a pavimentação de 9.186,00 m² em paralelepípedo de ruas da região, fruto de um investimento de R$ 1.329.030,48.

Já a obra de recuperação da ponte da Rodovia SE-438, mais conhecida como rodovia Santa Clara, também é uma das mais aguardadas da cidade. Em fevereiro de 2025 as fortes chuvas que atingiram o estado derrubaram o antigo trecho. No lugar será construída uma ponte com 10 metros de largura e 21 metros de comprimento, com terraplanagem e pavimentação de 500 metros da rodovia. São investidos R$ 6 milhões no empreendimento, que deve ser entregue em 2026.

Ordens de serviço

Em Capela, o governador deu ordem de serviço para a rodovia do povoado Miranda/Taquari, por meio do programa Pró-Rodovias III, cujo objetivo é a implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23), via Povoado Miranda, com extensão de aproximada 3,5 km, um investimento da ordem de R$ 15.124.589,68.

Também foi dada autorização da licitação da creche no povoado Miranda e dada ordem de serviço para implantação do segmento da rodovia Capela-Siriri, pelo Pró-Rodovias III, com extensão total aproximada de 11,58 km, um investimento de R$ 41.999.993,34.

Ciosp

Na oportunidade, o governador inaugurou ainda o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), do povoado Pirunga/Capela, que reúne no mesmo espaço a Delegacia de Polícia Civil e a 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar. O investimento total é de R$ 421.987,63, sendo R$ 182.065,12 destinados à Delegacia e R$ 239.922,51 à Companhia da PM.

Viabilizada com recursos do Governo de Sergipe e emenda parlamentar especial do senador por Sergipe Alessandro Vieira, a delegacia tem estrutura que conta com recepção, custódia de material, dois gabinetes de delegado com banheiros, cartórios, sala de conciliação, arquivo, sala de passagem, alojamento de policiais e refeitório.

Já a Companhia da PM, realizada com recursos Fundo a Fundo, tem recepção, sala de comando com banheiro, sala de subcomando, alojamentos para cabos e soldados, sargentos e efetivo feminino, banheiros de uso público e interno, cozinha, áreas livres e área de serviços.

Com essa entrega, o Governo do Estado reforça o compromisso com a valorização das forças de segurança e a proteção da população.

Foto: Reinaldo Moura