GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI PARTICIPA DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS EM ARACAJU

O governador Fábio Mitidieri participou nesta terça-feira, 17, da solenidade de diplomação dos candidatos eleitos em Aracaju para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas Eleições 2024. A cerimônia, realizada no Teatro Tobias Barreto, é um rito da Justiça Eleitoral para formalizar os representantes eleitos democraticamente pelos aracajuanos no pleito municipal.

Mitidieri, que compôs a mesa que distribuiu os diplomas aos eleitos, exaltou a cerimônia como parte fundamental do processo democrático, e ressaltou que o Governo do Estado está aberto a todos os representantes. “Nós desejamos parabéns a todos eles. A escolha democrática foi feita, e queremos que todos façam o melhor pela nossa cidade mãe, que é a capital. À prefeita, vice-prefeito e vereadores eleitos, torcemos pelo sucesso. Logo após as eleições, recebi a prefeita eleita, abrindo as portas do Palácio para que pudéssemos dialogar em prol da população. Todos temos o mesmo objetivo”, disse o chefe do Executivo estadual.

As eleições municipais na capital sergipana aconteceram nos dias 6 e 27 de outubro, em 1º e 2º turno, respectivamente. Foram cerca de 416 mil eleitores aptos em Aracaju, que elegeram a prefeita Emília Corrêa, o vice-prefeito Ricardo Marques e 26 vereadores. Para este mandato, são dois parlamentares a mais em relação à legislatura anterior, devido ao crescimento da população apontado por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além da prefeita e do vice-prefeito eleitos, foram empossados os 26 vereadores escolhidos pela população. São eles: Ricardo Vasconcelos, Breno Garibalde, Moana Valadares, Nitinho, Iran Barbosa, Joaquim da Janelinha, Professora Sônia Meire, Isac, Levi Oliveira, Anderson de Tuca, Camilo Daniel, Lúcio Flávio, Pastor Diego, Vinícius Porto, Selma França, Fábio Meireles, Miltinho Dantas, Sargento Byron Estrelas do Mar, Soneca, Binho, Maurício Maravilha, Elber Batalha, Alex Melo, Sávio Neto de Vardo, Rodrigo Fontes e Thannata da Equoterapia.

A cerimônia foi presidida pela juíza Laís Mendonça Câmara Alves, da 2ª Zona Eleitoral. “Tratam-se de representantes escolhidos e escolhidas para representar diversos segmentos da sociedade aracajuana. A principal função deles é cumprir a legislação em prol da boa aplicação do recurso público, pensando na população. São agentes fundamentais na construção de uma sociedade justa, livre e solidária, garantindo o desenvolvimento e olhando para todos”, afirmou.

