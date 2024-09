GOVERNADOR  FÁBIO MITIDIERI RECEBE OS ESTUDANTES INTERCAMBISTAS DO PROGRAMA “SERGIPE NO MUNDO”

O Sergipe no Mundo é um programa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), que anualmente leva cem estudantes para um intercâmbio internacional, sendo 50 por semestre. A primeira turma, composta por 30 estudantes, já retornou da imersão no Reino Unido, Espanha e Irlanda. Para conhecer os relatos e as experiências desta primeira viagem, o governador Fábio Mitidieri, acompanhado pelo secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, recepcionará os intercambistas nessa quarta-feira, 25, às 11 horas, no Palácio Museu Olímpio Campos, localizado na Praça Fausto Cardoso, no Centro. Será um momento especial para ver os resultados iniciais, as vivências e todas as oportunidades dadas pelo programa de internacionalização da rede estadual de Educação.

O Sergipe no Mundo transformou vidas neste primeiro embarque. Cada intercambista recebeu um kit composto de uma mala com capacidade de 23kg, um tablet, mochila, agasalho (blusão e calça), necessaire, porta-documentos, camiseta, squeeze e a bandeira de Sergipe. A segunda turma com 19 estudantes já está com viagem marcada para o dia 15 de novembro para os Estados Unidos (Boston) e Canadá (Vancouver).