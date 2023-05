Governador Fábio Mitidieri reforça apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe em cerimônia de passagem de comando

O governador do Estado, Fábio Mitidieri, participou nessa segunda-feira (22) da cerimônia que marcou a passagem do comando do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). O evento solene aconteceu no Quartel do Comando Geral, localizado na Rua Siriri, Centro da capital.

Com a transição, o CBMSE passa a ser comandado pelo coronel Fábio Pinto Cardoso e, como subcomandante-geral, a coronel Maristela Xavier dos Santos, primeira mulher na história da corporação a alcançar a patente de coronel e a ocupar o cargo. O anúncio oficial da mudança de comando foi feito pelo governador e pelo secretário de Estado da Segurança Pública (SSP), João Eloy, na última quinta-feira, 17.

Durante a cerimônia, o governador Fábio Mitidieri expressou seu agradecimento ao ex-comandante, coronel Alexandre José, pelo trabalho desenvolvido, e desejou boas-vindas ao novo comandante-geral, coronel Fábio Cardoso, e à nova subcomandante-geral, Maristela Xavier.

“Em solenidades como essa, vive-se um misto de emoções, porque quem sai, sai com um sentimento de dever cumprido. Agora, abre-se um novo momento, uma nova missão com o comandante Fábio e a subcomandante Maristela. Continuem cuidando bem dessa corporação como vocês sempre fizeram, que a dedicação e o reconhecimento sirvam de combustíveis para que vocês sigam fazendo cada vez mais por esta corporação”, disse Fábio, ao reforçar o apoio que continuará dando ao Corpo de Bombeiros do Estado.

Apoio

Fábio lembrou que, desde quando era deputado federal, sempre esteve ao lado dessa corporação. “Como governador, nossa gestão será parceira, com a qual sempre poderão contar. Também quero expressar minha alegria em ter promovido Maristela como a primeira coronel e, agora, promovendo-a a subcomandante-geral, mostrando a valorização que temos dado às mulheres em nossa gestão, ocupando espaços de poder dentro desse governo. Tenho certeza que novos tempos virão. Vocês têm a nossa confiança, mas, acima de tudo, têm a confiança da tropa e da sociedade sergipana”, concluiu o governador.

Com 23 anos de experiência na corporação, o novo comandante-geral, coronel Fábio Cardoso, resumiu o momento em uma palavra: gratidão. Em seu discurso, além de agradecer ao governador Fábio e ao secretário João Eloy pela confiança, ele reforçou o compromisso de trabalhar duro para que a sociedade tenha qualidade e celeridade na prestação dos serviços, seja na prevenção ou no atendimento aos sergipanos.

“Quero agradecer à parceria da minha subcomandante, coronel Maristela, e do coronel Alexandre. Este comando seguirá trabalhando para fortalecer o Planejamento Estratégico da Corporação que está integrado ao da SSP e, consequentemente, ao do Governo do Estado. Seremos parceiros nas demandas, atuaremos para garantir o respeito às políticas públicas de igualdade de gênero, fomentando a participação da mulher nos espaços públicos. Continuaremos a desempenhar com gentileza e cuidado o atendimento aos cidadãos e manteremos a vontade de nos aprimorar tecnicamente, fazendo com que cada um alcance sua alta performance. Além disso, buscaremos soluções práticas e promoveremos um ambiente de harmonia e respeito. Seremos ativos e zelosos em nossa vocação, pois não há nada mais apaixonante e gratificante do que ser bombeiro”, afirmou.

Para a nova subcomandante-geral, Maristela Xavier, este é um dia histórico não só para as mulheres que compõem a instituição, mas para as mulheres que integram toda a Segurança Pública do estado. “Sinto-me imensamente honrada em ser a primeira mulher a ser coronel no Corpo de Bombeiros e, agora, assumindo a função de subcomandante-geral da minha corporação. Agradeço a confiança e o reconhecimento do governador Fábio Mitidieri que tem implantado políticas de equidade de gênero, promovendo o protagonismo feminino em sua gestão. Nossa instituição trabalha em equipe, somos um corpo. Por isso, todo integrante é importante no desempenho de suas atividades, visando a prestação de um serviço cada vez melhor para a população sergipana”, frisou.

Ao deixar o cargo de comandante-geral, coronel Alexandre José Alves Silva agradeceu o apoio da família, do governador Fábio, do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e dos demais órgãos e instituições públicas. “Este é um momento de muita emoção. É uma satisfação estar aqui hoje, pois representa a finalização de um ciclo iniciado há 15 anos, quando comecei como aluno-soldado. Minha gratidão a todos que, junto comigo, elevaram a corporação a outro patamar. Fizemos valer o verdadeiro sentido da palavra comandar”, disse.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, presente à solenidade, destacou a importância da parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Corpo de Bombeiros. “Está é uma instituição que faz um trabalho de excelência em todo estado, mas, sobretudo, em nossa capital, que é a maior cidade de Sergipe. O comandante Alexandre exerceu sua função com muita competência e compromisso. Tenho certeza que o coronel Fábio Cardoso fará um grande trabalho e que, sob o seu comando, o Corpo de Bombeiros continuará desempenhando este importante papel, protegendo a vida dos nossos cidadãos. Também quero desejar sucesso à subcomandante, coronel Maristela Xavier, primeira mulher a ser promovida ao posto de coronel na história da corporação”, reiterou.

Entrega de equipamentos

Além da passagem de comando, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe também realizou a entrega de nove motos aquáticas com carretas de transporte. A aquisição desses equipamentos foi possível graças aos recursos provenientes de emendas da bancada federal de Sergipe, incluindo emenda individual da senadora Maria do Carmo Alves, bem como recursos próprios do CBMSE. O investimento total para a aquisição desses equipamentos foi de aproximadamente R$ 1.330.000.

As novas viaturas serão utilizadas pelos membros da corporação em atividades de prevenção, busca e salvamento aquático em diversas regiões do Estado, reforçando a capacidade de resposta e atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

O novo comando

Natural de Aracaju, o coronel Fábio Pinto Cardoso ingressou no CBMSE como cadete do Curso de Formação de Oficiais no ano 2000, realizado no Instituto de Ensino de Segurança do Estado do Pará. Foi declarado aspirante a oficial em 2002 e chegou ao posto de coronel QOBM no ano de 2020. Ele é graduado em Direito e pós-graduado em Gestão Estratégica de Segurança Pública.

Foi condecorado com as medalhas por tempo de serviço (bronze e prata), medalha de Mérito Bombeiro Militar e com a Medalha do Centenário do CBMSE. Além disso, também foi diretor Operacional e Diretor de Atividades Técnicas do CBMSE, dentre outras funções desempenhadas durante sua carreira.

A coronel do CBMSE Maristela Xavier dos Santos ingressou na carreira como cadete em 2001 e se tornou a primeira mulher a ser promovida ao posto mais alto da corporação nos mais 102 anos de história da corporação, que passou a contar com efetivo feminino a partir do final dos anos 90.

Nascida em Duque de Caxias/RJ, ela é graduada em Ciências de Defesa Social (2001 – 2003) no Instituto de Ensino de Segurança do Estado do Pará. Durante sua carreira já atuou na Defesa Civil de Aracaju, foi comandante do 3º Grupamento de Bombeiros Militares (Itabaiana/SE), diretora de Logística/Finanças do CBMSE e assessora técnica institucional do CBMSE, dentre outras funções.

Foto: André Moreira