Fábio Mitidieri reforça segurança pública com entrega de R$ 3,2 milhões em armamentos e viaturas

Mais uma importante ação voltada para o fortalecimento da segurança pública no estado foi efetivada. Nesta quarta-feira, 21, o governador Fábio Mitidieri realizou a entrega de novos armamentos e viaturas para as Polícias Civil e Militar. Este investimento, totalizando mais de R$ 3,2 milhões, visa modernizar e equipar melhor as forças de segurança, garantindo mais eficiência no combate ao crime e na proteção da população sergipana.

Na oportunidade, o governador ressaltou a importância da entrega desses equipamentos, destacando que a modernização das forças de segurança é uma prioridade para o governo.

“É mais um momento de celebração, no qual a gente une as forças de segurança do Estado, em um ato que vem mostrar que política pública não se faz só com discursos, se faz com ações concretas, com investimentos. Seja na infraestrutura ou em equipamentos, como também está sendo entregue aqui hoje, ou com ações de governo, como temos feito ao atender pautas históricas da segurança pública. Isso é um reconhecimento do trabalho, e o retorno a gente recebe todo santo dia, tendo hoje o estado mais seguro do Nordeste e um dos mais seguros do Brasil”, declarou Fábio.

O chefe do Executivo estadual completou agradecendo ao senador Alessandro Vieira pela destinação de emendas, assim como aos profissionais da SSP pelos bons índices de segurança.

“Hoje, uma emenda do senador, no valor de R$1,5 milhão de reais, nos permite receber novas viaturas novinhas para reforçar a nossa segurança pública. Da mesma forma, são 139 carabinas, armas modernas, que estão sendo entregues à nossa Polícia Civil e à Polícia Militar. Essa parceria do Governo do Estado com a nossa bancada, especialmente com o senador, tem dado resultados. E que bom, porque a nossa segurança pública merece. Estamos com os índices cada vez melhores, e a sensação de segurança que a população tem está muito clara, graças a ações como essa”, ressaltou o governador.

Entre os itens entregues, destacam-se 139 carabinas de patrulha para a Polícia Civil, configuradas na plataforma AR-15, calibre 5,56 x 45 mm (.223 Remington), importadas de Israel. As carabinas são destinadas a reforçar as unidades operacionais da Polícia Civil, ampliando sua capacidade de resposta em operações de segurança pública.

O senador Alessandro Viera comentou sobre a destinação de emendas para a Segurança Pública. “É crucial dar continuidade a esse investimento, que inclui a reestruturação e o reequipamento das forças de segurança, como armas e viaturas. No total, estamos perto de R$ 40 milhões investidos em segurança ao longo do mandato, beneficiando tanto os guardas quanto as polícias. É fundamental que continuemos a fortalecer a segurança para garantir cada vez mais proteção para o cidadão sergipano”, disse.

Além dos armamentos, foram entregues nove novos veículos para a Polícia Militar, incluindo uma van destinada ao Programa ‘Pró-Vida’, que recebeu um investimento de R$ 237 mil. Também foram entregues oito veículos modelo Duster, com seis unidades destinadas à Ronda Escolar e duas ao Centro de Ensino e Instrução (CEI) da Polícia Militar. O valor total investido nos veículos é de R$ 1,5 milhão, proveniente de recursos do Fundo a Fundo da Segurança Pública.

Mais segurança

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, a entrega dos armamentos e veículos representa mais um passo do governo na estratégia de modernização e aprimoramento das forças de segurança em Sergipe, garantindo que as polícias estejam preparadas para enfrentar os desafios atuais e proteger os cidadãos com mais eficácia.

“Quero agradecer ao senador Alessandro Vieira pela emenda que proporcionou esse armamento de ponta, armamento que nos permite proteger todas as nossas divisas em Sergipe. Além disso, adquirimos essas novas viaturas para a Polícia Militar. Só tenho a agradecer ao governador pelo apoio que tem dado à segurança pública, pela liberdade que a gente tem para trabalhar, que é o que tem permitido que os resultados apareçam”, afirmou o secretário.

O comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro, destacou que as viaturas serão utilizadas no reforço do policiamento ostensivo para trazer mais tranquilidade e mais segurança para a população.

“Nós estamos recebendo essas nove viaturas decorrentes de emendas parlamentares e de investimento também do Governo do Estado e essas viaturas serão utilizadas no reforço do policiamento ostensivo para trazer mais tranquilidade e mais segurança para o povo de Sergipe. A Polícia Militar estará sempre integrada com as demais forças policiais para garantir a ordem pública e a paz social”, frisou o coronel.

Para o delegado-geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro, receber o armamento para a Polícia Civil permite contemplar praticamente todos os municípios do estado, especialmente as regiões limítrofes com a Bahia e Alagoas. “Estamos dando continuidade ao trabalho e proporcionando dignidade e condições adequadas para nossas equipes. Esse é um armamento de guerra, e, embora tenhamos demorado a recebê-lo devido ao conflito entre Israel e Hamas, ele finalmente chegou. E agora vamos disponibilizá-lo para as equipes policiais civis para que possam combater o crime com mais eficácia”, indicou.

Outros investimentos

Nos primeiros 18 meses da gestão de Fábio Mitidieri, o Governo de Sergipe fez investimentos significativos na segurança pública, com foco na modernização das instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública. Entre as principais ações, destacam-se a contratação de novos servidores, com a posse de agentes e escrivães na Polícia Civil e a incorporação de soldados no Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). Além disso, foram concedidos aumentos salariais e benefícios para mais de 12 mil servidores das polícias Civil e Militar, com investimentos superiores a R$ 3,5 milhões mensais.

O governo também investiu mais de R$ 81 milhões em obras, incluindo a inauguração de novas delegacias e reformas em unidades da Polícia Militar. Essas ações contribuíram para uma redução significativa nos índices de violência no estado, com Sergipe sendo apontado como o estado mais seguro do Nordeste em 2023, segundo a revista Veja. A queda nos homicídios foi de 34,4% no primeiro semestre de 2024, consolidando os resultados positivos na segurança pública.

Logo após a solenidade de entrega de viaturas e armamentos, o governador se encontrou com alguns dos oficiais da Segurança Pública, que serão promovidos na próxima semana em solenidade que será realizada pelo Governo do Estado.

Foto: André Moreira