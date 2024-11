Governo apresenta o planejamento de segurança para o Pré-Caju

O Governo de Sergipe, a Prefeitura de Aracaju e os organizadores do Pré-Caju 2024 apresentaram nesta segunda-feira, 4, o planejamento das forças de segurança pública para o evento, que acontece na Orla da Atalaia entre os dias 8 e 10 de novembro.

Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri destacou que a prévia carnavalesca movimento a economia local. A expectativa é que cerca de 400 mil pessoas passem pelo evento. “A gente traz aqui todos os atores da organização, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Samu, Prefeitura, Estado e organizadores reunidos para garantir que vamos ter um grande evento, com tranquilidade para que o folião venha só para brincar e se divertir, para deixar toda a sua alegria e, obviamente, movimentar nossa economia, gerando emprego e renda, que é um dos grandes motes do Pré-caju também”, colocou.

Além disso, o chefe do Executivo estadual chamou a atenção para a segurança de Sergipe e, consequentemente, do evento. “Sergipe também é o estado mais seguro do Nordeste e um dos mais seguros do Brasil, e a sensação de segurança é algo muito valoroso para os sergipanos e turistas. A gente fica feliz em dar essa sensação de segurança para que todos possam brincar em paz”, acrescentou.

O organizador do Pré-Caju e vereador por Aracaju, Fabiano Oliveira, informou que o sucesso do evento pode ser comprovado pelos números. “São mais de 70 setores da economia movimentados pelo evento; a ocupação hoteleira, por exemplo já está em 100%. E há a divulgação natural do estado; só uma agência do Rio de Janeiro fez uma reserva para mil foliões, que chegarão aqui nos proximos dias”, apontou.

Para o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a união entre o Estado, Prefeitura e iniciativa privada possibilita que os resultados sejam efetivos para a população. “Além de levar alegria e felicidade, a festa conta com uma grande estrutura. Somente de ambulantes, teremos mil trabalhando diretamente no evento, sem contar indiretamente, assim como cordeiros e outros profissionais”, enumerou.

Segurança

Para garantir a segurança de sergipanos e turistas, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) estabeleceu um planejamento operacional composto por mais de 3,5 mil servidores do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar para atuação no Pré-Caju.

A Polícia Militar atuará com um efetivo de 3.061 militares, tendo à disposição 155 viaturas, 20 motocicletas e 48 cavalos. “As equipes também contarão com o auxílio de drones, das câmeras de videomonitoramento e da aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA)”, explicou o subcomandante do Policiamento Militar da Capital (CPMC), o tenente-coronel Thiago Costa.

O policiamento militar contará, ainda, com a atuação das unidades especializadas como o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e Batalhão de Policiamento Turístico (BPtur), além das unidades de policiamento de trânsito como o Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). A Polícia Militar também definiu quatro áreas que correspondem à divisão da Orla da Atalaia para melhor aplicação do policiamento militar durante a festividade.

Já a Polícia Civil disponibilizará equipes completas compostas por delegados e oficiais investigadores de polícia. O planejamento contempla o funcionamento plantonista da Delegacia de Turismo (Detur), além de um plantão investigativo – em apoio à Detur – funcionando no Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

Em apoio à Detur e ao Depatri, atuarão na parte investigativa a Delegacia-Geral, Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal), Departamento de Narcóticos (Denarc), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e Divisão de Inteligência. O plantão da Detur realizará lavratura de Boletins de Ocorrência, Autos de Prisão em Flagrante, Autos de Apreensão de Ato Infracional; Termos de Ocorrência Circunstanciados e de demais procedimentos de polícia judiciária, inclusive os que tenham como vítimas integrantes de grupos vulneráveis.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) irá empregar um efetivo composto por 483 militares, que terão à disposição veículos de resgate, combate a incêndio, salvamento aquático, drones e o apoio da aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA). No primeiro dia do evento, serão 63 bombeiros militares. Já no sábado e domingo, o efetivo diário será de 210 militares.

A atuação do Corpo de Bombeiros será operacionalizada em três setores, que correspondem à divisão de toda a Orla da Atalaia. O efetivo da corporação atuará em ações de prevenção e resposta a controle de pânico, ações de resposta a emergências clínicas e traumas, ações de prevenção e combate a eventuais ocorrências de incêndios.

Samu

A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES) atuará por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) com equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de Enfermagem, condutores de veículo, entre outros.

O planejamento do Samu inclui uma Unidade de Suporte Avançado (USA), quatro motolâncias e duas equipes da Unidade de Suporte Básico de Vida (USB). Além disso, a Central de Regulação de Urgências irá operar com canal prioritário para necessidades ocasionais.

Divulgação

Neste ano, o Governo de Sergipe aproveitará a movimentação do Pré-Caju 2024 para divulgar grandes eventos que geram mais oportunidades de emprego e renda para os sergipanos, a exemplo do Verão Sergipe e do Arraiá do Povo. “Nesse momento, no qual teremos milhares de pessoas brincando aqui, vamos divulgar grandes eventos do Estado, com os blocos do Verão Sergipe, com Durval Lelis, no sábado, e Aline Rosa, no domingo. Assim como o do Arraiá do Povo, do nosso São João, com Natanzinho Lima e vários artistas sergipanos, no sábado, Ramon e Randinho e outros artistas sergipanos, no domingo”, contou Fábio.

O governador lembrou que o ciclo de grandes eventos têm como foco a geração de renda para o estado e, especialmente, para os sergipanos. “Depois do Pré-Caju, teremos o Ironman, que é um grande evento internacional que Sergipe vai sediar pela primeira vez. Em dezembro, teremos o Natal Iluminado, na nossa Orla, e, em janeiro, fevereiro e março, o Verão Sergipe. Já em abril, teremos a nossa Páscoa, que já emenda com o São João, em um ciclo de grandes eventos que movimentam o turismo e a cultura, gera emprego, renda e divulga nosso lindo estado”, concluiu.

Fonte e foto SSP