GOVERNO CONVOCA MAIS 68  POLICIAIS CIVIS ATINGINDO MARCA DE 218 OFICIAIS INVESTIGADORES CHAMADOS

Com a nova convocação de 68 novos servidores, o Governo do Estado alcançou a marca de 218 novos oficiais investigadores de polícia chamados para integrarem o efetivo da Polícia Civil apenas entre maio de 2023 e setembro de 2024. A nova convocação foi autorizada nessa quinta-feira, 12. Com os novos servidores, a atuação operacional da apuração e investigação de crimes será ainda mais fortalecida, como parte das ações de valorização e reforço da segurança pública de Sergipe.

Para o secretário João Eloy de Meneses, a nova convocação de mais oficiais investigadores de polícia representa o compromisso do Governo do Estado com a segurança pública da população sergipana. “Fazer segurança pública é uma missão que envolve áreas estratégicas, que abrangem tanto o policiamento nas ruas, quanto as investigações que acontecem tanto nas delegacias, quanto nas ações e operações fora das unidades policiais”, contextualizou o secretário.

“Se fortalecemos as nossas equipes que estão registrando os casos, apurando denúncias, investigando crimes nos locais onde aconteceram e estabelecendo ligações entre fatos que materializam as provas dos inquéritos policiais, estamos atuando para garantir não somente a elucidação de um fato criminoso que já aconteceu, mas estamos trabalhando também de forma preventiva, evitando que novos crimes aconteçam”, complementou João Eloy.

Diante do cenário de fortalecimento do trabalho operacional e investigativo da Polícia Civil, o delegado-geral, Thiago Leandro, ressaltou o comprometimento das equipes com a ampliação da elucidação de crimes em Sergipe. “Sem dúvidas nenhuma, as novas convocações oxigenam a nossa Polícia Civil, contribuindo para uma efetividade maior da elucidação e da responsabilização penal dos autores que são levados à Justiça”, ressaltou.

Histórico de convocações da Polícia Civil

Com a realização do concurso público para provimento de vagas para o cargo de oficial investigador de polícia realizado em 2021, a primeira convocação ocorreu em maio de 2023, quando foram chamados 70 novos servidores para a Polícia Civil. Já em dezembro do ano passado, foram convocados mais 80 novos oficiais investigadores de polícia. Agora, em setembro deste ano, o Governo do Estado autorizou a convocação de mais 68 novos servidores, totalizando 218 novos oficiais investigadores de polícia em Sergipe.

Unificação dos cargos

As convocações dos novos servidores reforçam a alteração legislativa que transformou os cargos de escrivão e agente de polícia em oficiais investigadores de polícia. A mudança atendeu à nova Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, aumentando a efetividade do trabalho de investigação criminal em todo o território nacional. Com a mudança legislativa em Sergipe, o Governo do Estado optou por fortalecer o corpo técnico de investigação também com a convocação de novos oficiais investigadores de polícia.

