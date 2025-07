Governo convoca os 335 aprovados no concurso da PM/SE para o curso

O Governo do Estado publicou, nesta segunda-feira, 14, o edital de convocação dos 355 aprovados no concurso público da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) para a pré-matrícula no curso de formação. O certame, conduzido pela PMSE e Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), selecionou 300 candidatos para o cargo de soldado combatente, 30 para a carreira de oficial combatente e 5 para oficial área da saúde. A homologação do resultado final do concurso foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 7 de julho.

Conforme o edital de convocação, para efetuar a pré-matrícula nos Cursos de Formação de Soldados (CFSD) e de Oficiais (CFO), os convocados devem se dirigir, na quinta-feira, 17, ao Centro de Ensino e Instrução da PMSE, na rua Argentina, Bairro América, em Aracaju, e apresentar a documentação exigida. Na sexta-feira, 18, além da confirmação da pré-matrícula, será publicada a convocação para a inspeção de saúde, que será realizada entre 21 de julho e 8 de agosto.

Depois de realizada a fase de Inspeção de Saúde, os aprovados terão de 11 a 14 de agosto para solucionar eventuais pendências. Vencidas essas etapas, a matrícula para o curso de formação está prevista para ser publicada no Diário Oficial no dia 1º de setembro, uma semana antes do início das aulas, que deve ocorrer no dia 8 do mesmo mês. O secretário de Estado da Administração em exercício, Jorge Araujo, explica que os alunos já ingressam no curso de formação na condição de servidores da Polícia Militar.

“Durante a formação, o aluno-soldado faz jus a 50% do subsídio do soldado 3ª classe, e a após a aprovação, passa a receber a remuneração integral do cargo. O mesmo ocorre com os alunos do CFO, os quais têm remuneração de 50% do subsídio do Aspirante a Oficial, e após a aprovação no Curso, ao ser declarado Aspirante a Oficial, passam a perceber a remuneração integral correspondente”, detalha.

O secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, avalia a admissão de novos soldados e oficiais para a Polícia Militar como uma demonstração inequívoca do compromisso do governador Fábio Mitidieri com o fortalecimento da segurança pública em Sergipe. “O governo tem investido de forma estratégica não só na Polícia Militar, mas também nos concursos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e da Polícia Civil, contemplando desde investigadores até delegados”, destaca.

O comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, afirma que o curso de formação vai preparar os alunos para o exercício adequado da profissão. “Eles terão aulas teóricas e práticas que integram a grade curricular da corporação, como instruções de abordagem policial, técnicas de patrulhamento, uso progressivo da força, legislação e direitos humanos”, pontua.

Curso de Formação

Para os alunos-soldados, o curso será ministrado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Aracaju, em regime de dedicação exclusiva e integral. Os formandos exercerão atividades internas e externas atreladas à sua formação, conforme as diretrizes de ensino da corporação, com carga horária de no mínimo 1.000 horas/aula.

Já o Curso de Formação de Oficiais será ministrado na Escola de Formação de Oficiais da PMSE (ESFO), também em Aracaju, e terá a duração mínima de 3000 H/A, em regime de semi-internato, exigindo do aluno frequência obrigatória e dedicação integral.

O comandante-geral da PMSE salienta que os novos policiais reforçarão o efetivo da Segurança Pública em Sergipe. “Eles serão designados para atuar em áreas estratégicas da capital e do interior do estado. Esse é um processo planejado da corporação e uma marca do compromisso do Governo do Estado com a segurança pública”, afirma o coronel Alexsandro Ribeiro, ao reconhecer a importância do investimento em recursos humanos realizado pela gestão estadual.

Foto: Ascom/ PMSE