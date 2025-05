Governo de Sergipe divulga resultado final do TAF do concurso da PMSE

O Governo de Sergipe publicou, nesta terça-feira, 13, o resultado final do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE). A seleção visa ao provimento de 300 vagas para o cargo de soldado, 30 vagas para oficial e cinco vagas para a área da saúde. Realizado entre os dias 27 e 30 de abril, o TAF constitui a segunda das cinco fases do certame, que é conduzido pela PMSE e Secretaria de Estado da Administração (Sead), e organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

Conforme estabelecido no edital, foram convocados para o TAF os candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas, aplicadas na primeira fase do concurso, em 24 de fevereiro. “O concurso da Polícia Militar está ocorrendo de maneira tranquila e dentro dos prazos estabelecidos, com a realização de várias fases e a participação inicial de mais de 40 mil candidatos, contemplando pautas inclusivas de forma inovadora”, destaca a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes.

Ao todo, foram convocados para o TAF cerca de 1.200 candidatos. Para o cargo de soldado, mais de 75% dos candidatos que realizaram o exame foram considerados aptos, índice que chegou a 77% entre os candidatos a oficial e superou os 90% entre os candidatos aos cargos da área da saúde. O resultado de classificação de candidatos aptos ficou acima da média nacional em exames de aptidão física realizados em concursos de carreiras militares.

Em relação à recente demanda judicial sobre o certame, a secretária explica que o Governo de Sergipe ainda não havia sido intimado até o fim da tarde desta terça e ressalta que a ação judicial foi proposta por uma candidata reprovada no TAF. “O pedido principal da autora na ação não foi a suspensão do concurso, mas sim a sua permanência nas etapas seguintes. Inicialmente, o Poder Judiciário deferiu o pedido subsidiário feito pela demandante, determinando liminarmente a suspensão temporária do certame, mas ainda será ouvido o posicionamento da Selecon e do Governo do Estado, como garantia do contraditório e ampla defesa”, detalha.

De acordo com a Polícia Militar de Sergipe, a continuidade do concurso é fundamental para assegurar os direitos dos candidatos aprovados, nas fases já concluídas, os quais aguardam a realização das próximas etapas. “A Procuradoria-Geral do Estado e o setor jurídico do Instituto Selecon analisarão as alegações apresentadas na ação judicial e tomarão as medidas legais cabíveis para requerer a revogação da liminar concedida”, informa a corporação.

Essas providências visam também garantir o interesse público e atender aos cidadãos que aguardam o reforço no quadro de policiais, para o fortalecimento da segurança pública. O governo, por meio das ações em curso, visa garantir a proteção dos direitos de todos os envolvidos, assegurando o cumprimento de seus direitos e a finalização bem-sucedida do concurso”, enfatiza a gestora da Sead.

Fiscalização do CREF20

Junto à Comissão Organizadora e à banca responsável pela realização do concurso, o Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região – Sergipe (CREF20/SE) fiscalizou a aplicação do TAF, entre os dias 27 e 30 de abril, para atestar a conformidade do exame às exigências legais.

Durante a ação, o órgão federal constatou o exercício regular da atividade profissional dos avaliadores responsáveis pelos testes. Ao todo, 18 avaliadores foram fiscalizados e, conforme constatado, todos os profissionais de Educação Física estavam devidamente registrados no CREF20/SE, atendendo à exigência legal para atuação nesse tipo de função.

Concurso PMSE

Ao todo, 47.260 candidatos se inscreveram para concorrer às 335 vagas abertas neste concurso. Além das provas objetiva e discursiva e do TAF, o certame prevê outras três etapas de seleção: Avaliação Psicológica, Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, e Inspeção de Saúde.

Resultados

Os editais de resultado final do TAF estão disponíveis nos links a seguir:

SOLDADO

https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/746/concursos/45/anexos/e3693fca-1b09-4d84-8862-c047b2ba22f1.pdf

OFICIAL

https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/746/concursos/46/anexos/a59463f4-689d-4c93-ba4b-76faba31edab.pdf

ÁREA DA SAÚDE

https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/746/concursos/47/anexos/6d60c186-bba6-41a7-846b-1850ffb08fa3.pdf

