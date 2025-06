Governo de Sergipe instala comitê gestor dos Planos de Desenvolvimento Regional do estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), formalizou na última quarta-feira, 18, com publicação no Diário Oficial, a instalação do Comitê Gestor das etapas de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional de Sergipe (PDR).

A elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional, iniciada neste ano de 2025, está sendo coordenada pela Seplan e Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), por meio de parceria realizada com contratação pelo Projeto de Modernização Gestão Fiscal II (Profisco II).

O comitê gestor integra servidores de diferentes áreas do planejamento, com a finalidade de acompanhar a execução e propor ajustes ao processo de elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional. Caberá também ao grupo promover a articulação entre diferentes órgãos envolvidos no processo de construção, além de deliberar e aprovar questões apresentadas pela FESPSP. Os encontros serão realizados após a conclusão de cada etapa do Plano de Trabalho de elaboração dos PDRs, para que os relatórios entregues sejam analisados de forma integrada pelas diversas áreas.

A subsecretária de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana, Danilla Andrade, ressalta a importância da integração. “A Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana (SDR) atua como ponto focal e coordenação, a assessoria de Comunicação realiza o estudo e elaboração do plano de comunicação, com ênfase nos seminários regionais. Tem o Observatório de Sergipe, que analisa os dados primários e estudos dos PDRs. Além da subsecretaria de Planejamento e Monitoramento Estratégico, que analisa a aderência dos PDRs ao planejamento a longo prazo, além de avaliar também os projetos estratégicos em curso, para que a gente possa entender melhor e ter mais acesso para compreendê-los”, pontua.

O gestor governamental da Seplan, Guilherme Uberti, enfatiza a aderência dos PDRs ao planejamento de longo prazo. “O papel do Sergipe 2050 dentro do comitê é inserir uma perspectiva de longo prazo na análise das particularidades dos territórios. É trazer uma análise de como as megatendências, ou seja, aquilo que tende a impactar o território com bastante importância, por exemplo, questões de mudanças climáticas, questões de demografia, questões de desafios na educação. Trazer essa dimensão do olhar de futuro para pensar nessa revisitação dos territórios também”, informa.

Sobre os planos

O projeto traz como objetivo revisitar os territórios de planejamento de Sergipe, com foco em promover fortalecimento às regiões do estado. Para isso, contempla um diagnóstico da situação econômica, avaliação dos projetos estratégicos e o fortalecimento do planejamento e desenvolvimento regional.

Dividido em etapas, o projeto da Seplan e da FESPSP traz a consolidação do plano de trabalho e matrizes, a elaboração de um diagnóstico social e econômico do estado de Sergipe, um seminário de apresentação dos resultados do diagnóstico, avaliação de projetos, experiências e ações em Secretarias estratégicas e, por fim, a proposta de plano de ação estratégico para desenvolvimento regional.

Foto: Robert Silva/Seplan