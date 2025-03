Governo de Sergipe investe R$ 330 milhões em recursos para a capital

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta segunda-feira, 17, na Paróquia de Santo Antônio, em Aracaju, da tradicional missa solene em celebração ao aniversário de 170 anos da capital sergipana, ao lado de outras autoridades, como o vice-governador Zezinho Sobral, do senador Laércio Oliveira, da prefeita da cidade, Emília Corrêa, e dos demais presentes.

Fábio destacou como o Governo do Estado tem contribuído, por meio de investimentos, para que o município possa crescer e se desenvolver, proporcionando ainda mais qualidade de vida para a população e atraindo cada vez mais turistas para desfrutar das belezas naturais da região.

O governador também ressaltou características que fazem de Aracaju uma cidade acolhedora para seu povo. “Temos vivido um momento de transformação no nosso estado e na capital, não só na área da Saúde, com o Opera Sergipe e outros programas do governo, mas, também, no que diz respeito ao desenvolvimento. Hoje, temos o complexo viário Senadora Maria do Carmo Alves que já é uma realidade, com as obras em andamento, e que vai transformar a mobilidade urbana da nossa cidade, assim como a segunda ponte Aracaju-Barra, que é o grande anúncio deste ano para a nossa bela capital. Isso mostra como a gestão tem investido em Aracaju, para trazer ainda mais progresso para a cidade e seu povo. Que possamos ter uma cidade cada vez mais estruturada, com mais desenvolvimento, emprego e oportunidades e que a gente possa zelar por ela, porque uma cidade como essa é difícil de achar em qualquer lugar do mundo”, salienta.

Além de apontar os investimentos do Governo, que têm contribuído para o crescimento da capital sergipana, Fábio também elencou as belezas naturais da cidade e as características únicas do seu povo, que fazem de Aracaju uma cidade distinta das demais e que traz o sentimento de orgulho para as pessoas.

“Nesse dia tão importante, a mensagem que deixo é de esperança. Esperança de que a cidade de Aracaju continue crescendo e se desenvolvendo de forma ordenada, onde a população cresça junto e possa se desenvolver de forma igualitária. Que ela possa ter todos os ganhos necessários para que as aracajuanas e aracajuanos possam desfrutar desse belíssimo lugar. Temos uma das cidades mais bonitas do Brasil e do mundo e a gente vai trabalhar muito para que ela continue dessa forma, nos dando orgulho de viver aqui. É uma cidade segura. Estamos no estado mais seguro do Nordeste e um dos mais seguros do Brasil e o trabalho de todos nós é para que o sergipano e o aracajuano se sintam cada vez mais orgulhosos de viver aqui”, frisa.

A prefeita da cidade, Emília Corrêa, explicou que os 170 anos de história de Aracaju marcam a chegada da primeira gestora mulher à frente do município. Para ela, governar a cidade com empatia e escuta contribui para que a capital possa se desenvolver e avançar em políticas públicas para as pessoas, o que faz de Aracaju um lugar ainda mais acolhedor.

“Essa é uma celebração tradicional da cidade, uma missa solene aos 170 anos de Aracaju, nesta igreja que simboliza o início da história onde tudo começou. Hoje, comemoro essa data como a primeira mulher prefeita da cidade e quero governar com empatia, escuta e não só governar, mas servir ao povo de Aracaju, com bons serviços, gerando dignidade na Saúde, Transporte, Educação e é isso que estamos fazendo. Quando a gente quer, quando a gente ama o que faz, quando a gente respeita o povo, a gente celebra os 170 anos de Aracaju com a consciência mais leve”, declara.

Investimentos

O Governo de Sergipe tem realizado investimentos importantes que têm contribuído com o crescimento de Aracaju, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da capital em diversos setores e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes.

Na infraestrutura e mobilidade urbana, iniciativas como a construção do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves e a pavimentação de diversas ruas em bairros como Bugio, Jardim Centenário, Industrial, Porto Dantas, São Conrado e 18 do Forte, somam cerca de R$ 330 milhões em recursos para a capital. Além disso, esta semana foi apresentado o estudo de viabilidade para a construção da nova ponte Aracaju-Barra, que resultará em mais dinheiro aplicado na cidade e, consequentemente, mais geração de emprego, renda e melhoria da mobilidade urbana.

Na saúde, destaca-se a construção do Hospital do Câncer de Sergipe, que contará com 126 leitos de internação, unidades de terapia intensiva para adultos e pediátricas, centro cirúrgico com seis salas, além de serviços de quimioterapia, radioterapia e ressonância magnética. O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) também recebeu investimentos superiores a R$ 4 milhões em equipamentos e mobiliários, além de melhorias na estrutura física de diversos setores.

Já na educação, o Governo tem investido na melhoria estrutural das unidades escolares da rede pública estadual em Aracaju. Escolas como o Centro de Excelência Professor Paulo Freire, Centro de Excelência Secretário Francisco Rosa Santos, Centro de Excelência Santos Dumont e Centro de Excelência 24 de Outubro foram contempladas com investimentos que variam de R$ 1,3 milhão a R$ 3,3 milhões, resultando em reformas, ampliações e construção de quadras esportivas.

Esses investimentos refletem o compromisso do Governo de Sergipe em promover o desenvolvimento de Aracaju, assegurando avanços na infraestrutura do município, saúde e educação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos.

Foto: Reinaldo Moura