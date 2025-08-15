Governo de Sergipe oficializa promoção de 245 oficiais investigadores da Polícia Civil

Foi oficializada, nesta sexta-feira, 15, com a publicação no Diário Oficial do Estado, uma das maiores promoções de carreira da história da Polícia Civil de Sergipe. Ao todo, 245 oficiais investigadores foram contemplados, em decisão homologada pelo Conselho Superior da Polícia Civil e que tem efeito retroativo a 1º de janeiro de 2025.

As promoções seguem os critérios das Leis Estaduais nº 9.506/2024 e nº 9.669/2025, que modernizaram as regras da carreira e reduziram o interstício necessário para avanço funcional de quatro para três anos. Servidores de diversas classes da carreira de oficial investigador foram beneficiados.

De acordo com o delegado-geral e presidente do Conselho Superior da Polícia Civil, Thiago Leandro Barbosa de Oliveira, todo o processo foi conduzido internamente pelo órgão, sem necessidade de requerimento ou entrega de documentação pelos policiais. “O trâmite foi deflagrado e acompanhado integralmente pela própria instituição, garantindo agilidade e segurança jurídica aos beneficiados”, destacou.

A classificação levou em conta tempo de serviço, interstício e critérios legais de desempate. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil (Corregepol) analisou a situação administrativa de cada servidor, com base em certidões referentes aos 140 dias anteriores à promoção.

Para os servidores que já haviam sido promovidos anteriormente sob o regime de subsídio, foi exigida a assinatura de um Termo de Compromisso, no qual se comprometem a participar do curso de aperfeiçoamento da Acadepol, assim que ele for ofertado.

Fonte SSP