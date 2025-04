GOVERNO DE SERGIPE PUBLICA RESULTADO FINAL DA PROVA DISCURSIVA E CONVOCAÇÃO PARA O TAF DO CONCURSO DA PM

O Governo de Sergipe publicou, nesta terça-feira, 22, no Diário Oficial do Estado, o resultado final da prova discursiva e o Edital de Convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE). A consulta ao Cartão de Confirmação do TAF, contendo local, data e horário de realização do exame, será disponibilizada a partir das 19h da quinta-feira, 24.

Conduzido pela PMSE e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), o concurso visa ao provimento de 300 vagas para o cargo de soldado combatente, 30 vagas para oficial combatente e cinco vagas para a área da saúde. O certame é executado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), e as provas objetivas e discursivas, que constituem a primeira fase da seleção, foram aplicadas no último dia 24 de fevereiro.

O exame de aptidão física, que será aplicado aos candidatos habilitados na primeira fase, compreende testes de flexão na barra fixa, abdominal curl-up, flexão de braços, corrida de fundo e natação. Os índices mínimos e tempos máximos são distintos para candidatos masculinos e femininos. Todos os detalhes sobre a realização do TAF estão dispostos no Edital de Convocação, que pode ser acessado nos sites da Sead, da PMSE e do Selecon.

De acordo com o Edital de Convocação, candidatos com deficiência podem solicitar condição especial para a realização do TAF, por e-mail, entre os dias 23 e 24 de abril. Para isso, é necessário informar o tipo de deficiência e o respectivo código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) no laudo a ser enviado para o e-mail faleconosco@selecon.org.br. No campo ‘Assunto’, o candidato deve digitar “CONDIÇÃO ESPECIAL PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF” e, no corpo do e-mail, solicitar o tipo de condição especial desejada, conforme os critérios de viabilidade e razoabilidade.

A candidata que, no dia da realização do TAF, apresentar atestado médico que comprove seu estado de gravidez ou puerpério, poderá realizar o teste em nova data, após 120 dias contados a partir do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo de participação nas demais etapas do concurso.

Para ter direito a essa condição, a candidata deverá comparecer na data, local e horário do teste munida de atestado médico original ou cópia autenticada em cartório, no qual deve constar, expressamente, o estado de gravidez e o período gestacional, além da data, assinatura, carimbo e CRM do profissional que o emitiu.

Candidato com idade inferior a 18 anos na data de realização do exame deverá apresentar termo de responsabilidade e autorização para participação do TAF, assinado pelo responsável e reconhecido em cartório por autenticidade ou semelhança, com assinatura eletrônica (gov.br) ou assinatura eletrônica por meio de token.

TAF feminino

No início deste mês, o Governo de Sergipe publicou edital de retificação para flexibilizar o TAF feminino. Com isso, o teste de suspensão na barra fixa para as candidatas aos cargos de soldado e oficial, que inicialmente deveria ser realizado com pegada pronada, poderá ser executado com pegada livre, nos termos da decisão judicial que determinou a modificação.

Concurso PMSE

Ao todo, 47.260 candidatos se inscreveram para concorrer às 335 vagas abertas neste concurso. Além das provas objetiva e discursiva e do TAF, o certame prevê outras três etapas de seleção: Avaliação Psicológica, Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, e Inspeção de Saúde.

Foto: Ascom PMSE