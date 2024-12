GOVERNO DE SERGIPE REABRE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DA POLICIA MILITAR COM 335 VAGAS DISPONÍVEIS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), em parceria com o Instituto Selecon, publicou nesta quinta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado, os editais de retificação do aguardado concurso público para a Polícia Militar de Sergipe (PMSE). Ao todo, são 335 vagas, distribuídas entre três categorias: 300 vagas para o cargo de soldado combatente, 30 vagas para o cargo de oficial combatente e 5 vagas para oficiais da área de saúde.

O concurso prevê 300 vagas para o cargo de soldado combatente, sendo 255 destinadas à ampla concorrência, 15 reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e 30 para candidatos negros. Já para o cargo de oficial combatente, foram anunciadas 30 vagas, das quais 25 são para ampla concorrência, 2 para PcDs e 3 para candidatos negros. Na área da saúde, os editais especificam 5 vagas, distribuídas entre as especialidades de Endocrinologia, Psiquiatria, Cirurgião Dentista – Clínica Geral (duas vagas) e Medicina Veterinária.

As inscrições para o concurso serão reabertas no dia 3 de janeiro de 2025 e seguem até o dia 1º de fevereiro.

Além da divulgação das vagas, os editais também trazem importantes retificações, visando ampliar a participação dos candidatos e ajustar o cronograma do concurso. Entre as mudanças, destaca-se a inclusão de vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PcDs), que agora representam 5% do total oferecido para os cargos de soldado combatente e oficial combatente. Essa decisão atende a uma determinação judicial e reflete o compromisso do Governo de Sergipe com a inclusão social e a acessibilidade.

Outra alteração significativa refere-se à revisão das exigências de idade para participação no concurso. Anteriormente, a verificação da idade mínima de 18 anos era realizada na data da inscrição; agora, passa a ser na data de ingresso na carreira, garantindo maior clareza quanto aos critérios de elegibilidade. O cronograma também foi revisado, com alterações em algumas datas, o que permitirá uma execução mais organizada do processo seletivo.

Os interessados em participar do concurso devem atentar-se aos prazos estabelecidos no novo cronograma. As taxas de inscrição são de R$120 para o cargo de soldado combatente e R$160 para os cargos de oficial combatente e oficial da área de saúde. As provas estão previstas para o dia 23 de fevereiro de 2025. As avaliações para os cargos de oficiais da área de saúde e oficiais combatentes serão realizadas no período vespertino, já as de soldado combatente, serão realizadas no período matutino.

Os requisitos básicos para participação incluem idade entre 18 e 35 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, além do nível de escolaridade exigido para cada cargo.Todos os detalhes, incluindo informações sobre requisitos, etapas de seleção e orientações para inscrição, estão disponíveis no Diário Oficial do Estado e no site do Instituto Selecon.

Foto: Igor Matias