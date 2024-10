GOVERNO REFORÇA INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA PÚBLICA TORNANDO O ESTADO DE SERGIPE MAIS SEGURO DO NORDESTE

Sergipe é considerado nacionalmente o estado mais seguro do Nordeste, e o reconhecimento apontado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública é fruto do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Governo do Estado na reformulação da segurança pública. Os crimes violentos mantêm tendência de queda, alcançando reduções em torno de 22% apenas no tocante aos homicídios. O cenário de segurança pública vivenciado pela população sergipana atualmente é apontado como reflexo direto dos investimentos em recursos humanos, estrutura física e equipamentos.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, os resultados demonstram não apenas a efetividade do trabalho policial, mas também o compromisso do Governo do Estado com a população sergipana. “Sem dúvidas nenhuma, o nosso trabalho tem dado resultado, e estamos cumprindo com a nossa missão de tornar o estado de Sergipe cada vez mais seguro. É um compromisso nosso”, enfatizou.

De acordo com o gestor, o empenho dos profissionais que compõem a pasta em garantir a segurança pública da população sergipana tem sido reconhecido pelo Governo do Estado. “E, assim, tem atuado para fortalecer o nosso trabalho, para cada vez mais estarmos presentes no dia a dia da nossa população, no sentido positivo, ou seja, para estarmos ali, atuando de forma preventiva, evitando crimes e garantindo a tranquilidade do nosso povo”, acrescentou João Eloy.

Presença policial

Para assegurar um estado cada vez mais seguro, o Governo de Sergipe tem reforçado a presença das instituições da segurança pública em todo o território sergipano. As quatro instituições que formam a SSP, juntas, já somaram mais de 300 novos servidores convocados: o Governo do Estado empossou novos peritos para a Polícia Científica, mais soldados para o Corpo de Bombeiros e novos oficiais investigadores da Polícia Civil.

Além dos já convocados e empossados, o trabalho do Governo do Estado para estar cada vez mais presente na segurança pública da população sergipana não parou e já está em andamento os trâmites legais para mais um concurso público em Sergipe: o novo certame já autorizado para provimento de 300 vagas de soldado na Polícia Militar, além de 30 oficiais e cinco oficiais médicos para a corporação.

Junto à convocação dos novos servidores, o Governo do Estado também tem viabilizado condições cada vez melhores de trabalho, a exemplo da execução de reformas, ampliações e construções de novas unidades para as instituições que formam a SSP. Os investimentos em estrutura física das unidades da segurança pública já ultrapassam R$ 81 milhões. Considerando viaturas e equipamentos, o investimento é superior a R$ 150 milhões.

Reconhecimento profissional

Além da convocação de novos servidores, o Governo do Estado tem atuado ainda mais em prol dos servidores da segurança pública. Como o trabalho nessa área envolve riscos, a administração estadual tem investido mais de R$ 3,5 milhões mensais para assegurar o pagamento da periculosidade para mais de 12 mil servidores das instituições que formam a SSP.

Aliado ao pagamento da periculosidade, o Governo do Estado também obteve aprovação de projetos de lei que concretizaram os reajustes salariais para os servidores da segurança pública. Desde o mês de julho, os servidores tiveram um acréscimo de 7% nos salários. Ainda na valorização profissional, diversos auxílios também foram reajustados em conformidade com as demandas de cada categoria ouvida pelo Governo do Estado.

Trabalho que dá resultado

Além de Sergipe ter alcançado o posto de estado mais seguro da região Nordeste – conforme atestado pela Revista Veja com base nos dados compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública -, o estado também é reconhecido como o que apresentou a maior redução na quantidade de mortes decorrentes de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de óbito, segundo dados obtidos e validados pelo Monitor da Violência.

O estado de Sergipe teve queda de 22,6% em comparação entre 2022 e 2023. Ainda conforme o levantamento organizado pelo G1 em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP), a redução registrada por Sergipe foi bem maior do que a diminuição nacional, que foi de 4%.

Em levantamento recente, Sergipe registrou o menor número de crimes violentos em 21 anos. Apenas no tocante aos homicídios, Sergipe obteve queda de 29,8% nos casos deste crime entre os meses de janeiro a setembro de 2003. No recorte capital, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes reduziu em 70% em oito anos, saindo de 48,63 para 14,31. No interior, o destaque foi para Itabaiana, que registrou queda de 87% na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, saindo de 78,4, em 2016, para 9,67, em 2024. Os dados são referentes ao período entre janeiro e setembro e foram mapeados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP (Ceacrim).

A presença do Governo do Estado em todo o território sergipano no campo da segurança pública é reconhecida pelo Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). “Sergipe tem investido na linha de gestão por resultados, com base em um trabalho integrado das organizações de segurança pública e ações orientadas pela análise criminal, conjugado a trabalho de inteligência policial”, destacam os especialistas responsáveis pelos estudos publicados pelo Ipea, no Atlas da Violência.