Governo do Estado adota tecnologia de ponta para projetos rodoviários

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), está dando um passo significativo na modernização de projetos rodoviários. A partir de agora, o órgão passará a utilizar o Leica Pegasus – Two Ultimate, um equipamento tecnológico de última geração em mapeamento móvel, para otimizar a elaboração de estudos e obras. A iniciativa representa um avanço tecnológico que promete mais eficiência, precisão e segurança nas rodovias do estado.

Uma das características mais notáveis do Leica Pegasus – Two Ultimate é a capacidade de realizar o mapeamento integral de vias sem a necessidade de interromper o fluxo viário. Isso significa menos transtornos para os motoristas e mais agilidade na coleta de dados. Com isso, o DER/SE coloca em prática o BIM (sigla em inglês para Modelagem da Informação da Construção), ferramenta implementada pelo Decreto Estadual nº 368/2023 para contratações de obras públicas com o objetivo de otimizar todas as etapas, desde o planejamento até a gestão dos empreendimentos.

Com oito câmeras acopladas, o equipamento consegue realizar topografia com mais velocidade e produtividade. Além de reduzir o tempo de edição dos dados em campo, a operação não prevê interrupção de fluxo nas rodovias. Essa metodologia já está sendo aplicada em outros estados.

Segundo o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, a tecnologia dinamizará a execução de obras na infraestrutura viária do estado. “Até o final do ano, entregaremos projetos de mais de 200 km de pavimentação, garantindo a segurança para os nossos condutores. Essa tecnologia atesta o avanço e compromisso do estado em investir no que há de moderno para construção de malha viária. Vamos estrear esse equipamento nessa importante obra de duplicação da rodovia SE-100 e construção da nova ponte da Barra dos Coqueiros, na Região Metropolitana, que proporcionará mais mobilidade entre a capital e o município”, afirmou.

Diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque enfatizou a importância do equipamento para a segurança viária. “Com o Leica Pegasus:l – Two Ultimate, o DER consegue gerar dados a cada cinco centímetros com alta precisão, aumentando significativamente a assertividade na detecção desses degraus. Um dos produtos que precisamos determinar para os projetos de pavimentação é o degrau entre a pista e o acostamento, que pode causar acidentes. Muitas vezes é feito o recapeamento da pista e não do acostamento, criando aquele degrau. Antes, isso era registrado somente de forma manual. Agora, vamos conseguir gerar dados a cada cinco centímetros com precisão, aumentando muito a assertividade”, destacou.

A utilização dessa tecnologia de ponta pelo Governo de Sergipe demonstra o compromisso em buscar soluções inovadoras para aprimorar a infraestrutura rodoviária do estado, garantindo mais segurança e fluidez para todos os usuários.

