GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE NOMEIA MAIS 30 AGENTES DE POLÍCIA PENAL APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

O Governo de Sergipe nomeou nesta terça-feira, 15, mais 30 agentes de polícia penal aprovados no concurso público realizado em 2018. Com oferta inicial de 100 vagas e formação de cadastro reserva, o certame, realizado conjuntamente pelas Secretarias de Estado da Administração (Sead), e da Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), resultou na habilitação de 404 candidatos.

O decreto de nomeação publicado no Diário Oficial do Estado contempla candidatos e candidatas para o cargo de agente de polícia penal habilitados e classificados às vagas para ampla concorrência, afrodescentes e pessoas com deficiência.

A secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, Viviane Pessoa, ressaltou que essa nomeação representa um marco importante dentro do plano de fortalecimento da política penitenciária estadual. “Ela é resultado de um esforço contínuo do Governo do Estado para estruturar e valorizar a Polícia Penal como pilar essencial do sistema de segurança pública”, afirmou.

Viviane destacou ainda que a Sejuc segue trabalhando com planejamento, seriedade e responsabilidade para garantir que o sistema prisional sergipano opere com mais efetividade, dignidade e segurança. “Isso vale tanto para os profissionais quanto para as pessoas privadas de liberdade. Investir na Polícia Penal é investir em justiça e cidadania e na proteção da sociedade como um todo”.

Conforme explica a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, todos os candidatos habilitados no concurso para o cargo de agente de polícia penal regido pelo Edital nº 06/2018 foram convocados pelo Governo do Estado ao longo dos últimos anos.

“Os candidatos nomeados agora já haviam sido convocados e, à época, solicitaram condução para o final da lista de classificação. Agora, com essas novas nomeações, além de avançar no processo de recomposição do quadro de pessoal em áreas estratégicas, o governo Fábio Mitidieri cumpre mais um compromisso assumido junto à categoria”, afirmou.

Concursos

No momento, o Governo de Sergipe está gerenciando uma série de concursos em áreas prioritárias, como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. Estão em andamento o primeiro concurso público da área socioassistencial do Estado, e o maior concurso público para a área médico-hospitalar já realizado em Sergipe, com 878 vagas para 14 cargos da Secretaria de Estado da Saúde.

“Publicamos os editais do novo concurso da Fundação Renascer, para os cargos de agente socioeducativo e orientador social. Além disso, estamos realizando concurso para Polícia Militar, para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e logo em breve publicaremos os editais para o concurso do magistério, da recém-criada carreira de analista educacional e de auditor fiscal tributário”, destacou a secretária Lucivanda Nunes.

