GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE PASSA A INTEGRAR A REDE BRASILEIRA DE URBANISMO EM ÁREAS CENTRAIS

O Governo de Sergipe, representado pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), passou a integrar a Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais. Ela serve como espaço de diálogo e elaboração de projetos nas áreas de políticas urbanas, sociais e econômicas para os centros urbanos do país. A representante sergipana foi a subsecretária Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana (SDR) da Seplan, Danilla Andrade.

A oficialização aconteceu na Semana de Urbanismo, em Brasília (DF), que começou na última quarta-feira, 27, e segue até o próximo sábado, 30. No evento, promovido pela própria Rede e pela Frente Parlamentar pelos Centros Urbanos, foram assinados acordos de cooperação entre os parlamentares e ministérios do Empreendedorismo e Cidades. Dando continuidade à agenda, ocorreu o Encontro da Rede de Planejamento em Urbanismo (InRede) com temáticas importantes no contexto nacional do planejamento urbano.

A integração da Seplan à Rede ocorre em função da SDR ser a subsecretaria responsável por coordenar a descentralização das ações governamentais, planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das políticas e projetos regionais e intersetoriais que visem o desenvolvimento territorial, econômico e social do Estado de Sergipe.

“A entrada de Sergipe na Rede é um marco para ampliarmos o diálogo e a troca de experiências com outros estados e municípios. Nosso objetivo é construir soluções que conectem políticas públicas e iniciativas locais. Essa experiência nos motiva a pensar em políticas mais abrangentes, que conectem a revitalização urbana com aspectos econômicos, habitacionais e sociais. O trabalho em conjunto com a Rede será essencial para garantir que Sergipe acompanhe as boas práticas”, destacou Danilla.

Ainda segundo a subsecretária, o compromisso da Seplan é trabalhar integrando ações que promovam o desenvolvimento territorial em Sergipe, sempre com foco na sustentabilidade e na inclusão social. “A revitalização dos centros urbanos é uma oportunidade para repensarmos o planejamento das nossas cidades, tornando-as mais inclusivas, funcionais e alinhadas às demandas da população’’, complementou.

Ações

Em julho deste ano, a Seplan, em parceria com a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e o Instituto Banese, promoveu o seminário ‘Aracaju no Centro’, com objetivo de dialogar sobre possibilidades e projetos para contribuir com a revitalização do Centro da capital sergipana.

Em 2025, a Seplan será responsável pela promoção da 6ª Conferência Estadual das Cidades, nos dias 27, 28 e 29 de maio, com a temática ‘Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social’.

Sobre a Rede

A Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais é composta também por representantes de Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

O objetivo principal da união dos estados e municípios é discutir, refletir e compartilhar experiências no âmbito da reabilitação urbana das áreas centrais das cidades brasileiras.

Foto: Ascom Seplan