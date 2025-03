GOVERNO DO ESTADO DIVULGA O RESULTADO FINAL DE PROVA OBJETIVA DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), publicou nesta quarta-feira, 19, o edital com o resultado final da prova objetiva do concurso público da Polícia Militar de Sergipe (PMSE). A Selecon é a banca responsável pelo certame.

Na página, os candidatos podem encontrar os anexos específicos contendo as pontuações após a análise de acertos nas matérias trabalhadas na prova. Também podem ser consultados anexos contendo os resultados com as respectivas classificações de candidatos negros, pessoas com deficiências e ampla concorrência, de acordo com sua pontuação geral.

A lista dos convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF) será publicada em 24 de abril. As etapas subsequentes incluem Avaliação Psicológica; Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade; e Inspeção de Saúde.

Para consultar os resultados, basta acessar os sites da Selecon, clicando neste link; ou da Secretaria de Estado da Administração, clicando aqui.