Governo do Estado forma novos soldados e promove oficiais e praças do Corpo de Bombeiros

O governador Fábio Mitidieri participou, na noite dessa quinta-feira, 22, da solenidade de formatura de novos soldados e promoção de oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), no Quartel do Comando-Geral, em Aracaju. Na ocasião, Fábio foi homenageado com a medalha do Mérito Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil e também entregou oito viaturas à corporação, totalizando quase R$ 10 milhões investidos em equipamentos.

Segundo o governador, os investimentos que o Estado faz na formação de novos militares, qualificação, infraestrutura e equipamentos refletem na qualidade do serviço que o Corpo de Bombeiros presta à população sergipana. “É importantíssimo ter as melhores condições de trabalho e nosso Corpo de Bombeiros, hoje, tem uma estrutura muito boa e queremos melhorar cada vez mais”.

Fábio Mitidieri informou que, dos quase R$ 10 milhões investidos em equipamentos nessa oportunidade, R$ 8 milhões foram oriundos de recursos próprios do Estado. “Hoje entregamos equipamentos, e já estamos adquirindo também uma nova escada Magirus, em um investimento de R$ 10 milhões. Com essa escada Magirus e os investimentos de hoje vamos completar aproximadamente R$ 39 milhões em investimentos em infraestrutura e equipamentos para o Corpo de Bombeiros na nossa gestão”, destacou.

Na noite de quinta-feira, foram R$ 9,7 milhões investidos nos oito veículos, sendo quatro do tipo Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), as primeiras desse modelo na corporação, preparadas para atuar tanto em ocorrências de salvamento como de combate a incêndio. Outro modelo novo de viatura entregue foi a tipo Posto de Comando Móvel, equipada para o estabelecimento de base de gerenciamento de ocorrências de média e alta complexidade. Completando os equipamentos entregues, a corporação recebeu três unidades de resgate, destinadas ao atendimento pré-hospitalar.

Também foram entregues equipamentos ao Centro de Treinamento Operacional e cerca de 1.400 capas de chuva, estas a partir de um investimento de R$ 325 mil, fruto de emenda do então deputado federal Fábio Mitidieri.

Formatura e promoção

Trinta e quatro novos militares foram formados para reforçar o Corpo de Bombeiros de Sergipe. Outros 31 bombeiros, entre oficiais e praças, foram promovidos, valorizando os profissionais do CBMSE.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso, os investimentos realizados pelo governo e as graduações são também um reconhecimento do Estado ao trabalho desempenhado pela corporação. “É uma noite de conquista e alegria, decorrente de muita valorização e de muita e entrega operacional. Temos 30 bombeiros militares, sendo 15 oficiais e 15 praças, na data de hoje, promovidos não só como reconhecimento de uma formalidade prevista em lei, mas como reconhecimento de tudo que foi feito durante a sua atividade, todo o legado que foi construído. E temos os formandos, convocados pelo governador Fábio Mitidieri, que zerou a fila dos classificados no último concurso”, ressaltou o comandante.

O curso de formação teve início em junho de 2024 e se encerrou em abril de 2025, com duração de dez meses. Para a soldado Laiane Oliveira, 31, que conquistou a terceira maior nota do curso de formação, integrar o Corpo de Bombeiros é uma realização. “Fazer o curso de formação é desafiador, porque nós precisamos ser treinados e forjados para poder ajudar a sociedade sergipana. Então me sinto muito feliz, porque essa conquista não é só individual, mas é uma conquista coletiva. Nós estaremos aqui para seguir de acordo com o nosso lema: ‘Vidas alheias e riquezas salvar’”, explicou ao citar o lema da corporação.

Homenagens

Concedida pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), a Medalha do Mérito Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil é uma honraria que reconhece o mérito e a dedicação de indivíduos, tanto militares quanto civis, que contribuem significativamente para o desenvolvimento e o fortalecimento dos Corpos de Bombeiros no país. Além da Medalha de Mérito Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Fábio Mitidieri recebeu um dobrado em sua homenagem, peça musical composta pelo tenente Gentil Leite, músico do Corpo de Bombeiros.

“Fico feliz pelo reconhecimento da dedicação diária e fortalecimento da nossa segurança pública, mas entendendo que o papel maior aqui, hoje, é a celebração ao nosso Corpo de Bombeiros, esses homens e mulheres que têm a missão árdua de salvar os sergipanos todos os dias”, enfatizou Mitidieri.

O governador recebeu, ainda, uma estatueta pelos relevantes serviços prestados à corporação. Na oportunidade, a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri; o secretário de Estado de Segurança Pública, João Eloy de Menezes; e a deputada federal Katarina Feitoza também foram agraciados com a homenagem.

Foto: Reinaldo Moura