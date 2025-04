Governo do estado fortalece ações do Batalhão da Caatinga no baixo São Francisco

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), inaugurou a sede da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), neste sábado, 5, no município de Santana do São Francisco. A nova unidade reforçará as ações de policiamento militar na região do baixo São Francisco.

“É importante evidenciar o avanço que a população passa a ter na segurança pública, com um serviço melhor, trazendo sensação de segurança aos munícipes”, afirmou o governador.

A obra, que foi iniciada e concluída em 2025, na gestão do governador Mitidieri, com apoio da Prefeitura de Santana do São Francisco, é composta de sala de corpo da guarda, sala de comando e administração, sala de reuniões, área de convivência, copa, alojamentos feminino e masculino, alojamento do corpo da guarda, sala de espera, despensa e estacionamento.

O projeto incluiu videomonitoramento, banheiros masculino e feminino com chuveiros elétricos e camas nos alojamentos. Além disso, a 4ª Companhia do BPCaatinga foi contemplada com uma nova viatura da unidade e uma embarcação, a qual deverá ser utilizada nas operações ribeirinhas para o cumprimento de missões em defesa do povo sergipano.

Para o comandante do Batalhão de Caatinga, o tenente-coronel Fabrício Almeida, o investimento do Estado traz mais qualidade de trabalho para os militares, além da melhoria na prestação dos serviços de segurança pública. “Essa sede fortalece o nosso Batalhão. O deslocamento ficava muito grande para poder atender as ocorrências, então diminuirá o tempo resposta na região. E isso, fortalece o combate à criminalidade. Aqui é uma região que está crescendo muito, a gente tem a divisa fluvial e a previsão de uma ponte que vai ligar o estado de Alagoas com o estado de Sergipe. Então, estrategicamente, o Governo do Estado já amplia as forças de segurança na região”, disse o comandante.

A nova sede está equipada para atividade policial militar e preparada para receber a tropa do BPCaatinga com conforto e comodidade, proporcionando condições dignas de trabalho para a equipe policial especializada, pronta para atender às demandas da população.

O evento também contou com a presença do coronel Andrade, secretário-executivo da SSP, que demonstrou satisfação com a entrega de mais uma unidade policial à sociedade sergipana. “Essa companhia especializada, aqui na região, vai proporcionar, tanto ao município de Santana do São Francisco, quanto aos municípios circunvizinhos uma tropa qualificada para recobrir a área”, citou o coronel.

“Quero agradecer ao governador do Estado e a sensibilidade do coronel Ribeiro, comandante da Polícia Militar, por ter olhado pela perspectiva da prevenção à criminalidade. Nós estaremos protegidos pela Caatinga, aliás, não apenas Santana, mas toda a região aqui do baixo São Francisco”, agradeceu o prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz.

Investimentos

Para consolidar Sergipe como o estado mais seguro da região Nordeste, de acordo com o Ministério da Justiça, o Governo do Estado destinou R$ 1,92 bilhão para investimentos estratégicos nas instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), somente em 2024. O montante representa 12% da despesa total do Poder Executivo sergipano, levando o estado a ocupar o posto de 4ª unidade da federação que, proporcionalmente, mais investiu na área da segurança pública no país, durante o ano passado, conforme levantamento organizado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Governo Federal.

O valor investido na área é formado, majoritariamente, por investimentos em áreas como valorização profissional; aquisição de viaturas; compra de equipamentos; e reformas, ampliações e construções de prédios destinados às instituições que formam a segurança pública estadual sergipana; além de ações destinadas para políticas de atenção à saúde dos operadores do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil, Militar e Científica.

Histórico

Para atender as demandas da sociedade sertaneja, em maio de 2008, foi criado o Pelotão Especial de Policiamento em Área de Caatinga (Pepac). Em 13 de fevereiro de 2016, o pelotão foi elevado à categoria organizacional de Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac).

Em 20 de janeiro de 2023, a Companhia foi elevada ao patamar de Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga). O BPCaatinga foi criado com o intuito de reprimir o tráfico ilícito de drogas, o abigeato, a pistolagem, o roubo a banco e os demais crimes praticados na região do alto e médio sertão sergipano, bem como do agreste sergipano e do baixo São Francisco, constituindo-se como uma tropaespecializada de pronto emprego, onde todos os seus integrantes são possuidores do Curso de Operações Policiais em área de Caatinga (Copac).

A área de atuação do BPCaatinga inclui 41 municípios distribuídos nas quatro regiões de responsabilidade da unidade. Com o advento da 4ª Companhia, a atuação da unidade especializada será mais rápida e assertiva em todos os municípios que compõem a região do baixo São Francisco Sergipano: Santana do São Francisco, Amparo do São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Propriá, São Francisco e Telha.

SSP – Com informações do Governo de Sergipe