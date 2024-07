GOVERNO DO ESTADO INVESTE MAIS DE 76 MILHÕES DURANTE “SERGIPE É AQUI” NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

A caminho da 29ª edição do ‘Sergipe é aqui’, no município de Areia Branca, o governador Fábio Mitidieri fez duas paradas estratégicas nesta sexta-feira, 5: uma na Rodovia SE-160, para conferir o andamento da pavimentação que ligará o entroncamento da BR-235 até o povoado Pedrinhas, em Areia Branca; e a outra na Estação de Tratamento de Água da Deso, onde inaugurou a ampliação do serviço.

A obra de Pedrinhas será entregue em outubro e beneficiará os três mil habitantes da região, com uma extensão de quase 7 km, cujo investimento foi da ordem de R$ 19.806.434,32. “Sou muito grata, governador, por trazer nossa estrada. O senhor realizou um sonho, Jesus te abençoe”, expressou a moradora Ivonete Garcia, ao falar com o governador Mitidieri, enquanto ele vistoriava a obra nesta sexta-feira.

Antes de visitar os estandes onde são prestados os mais de 170 serviços do ‘Sergipe é aqui’, na sede da cidade, o governador fez a segunda parada, na Estação de Tratamento de Água da Deso, que atende os municípios de Areia Branca e Itabaiana, para inaugurar a ampliação do sistema de abastecimento e tratamento de água da região, que teve o investimento de R$ 42 milhões.

“É sempre muito bom estar no ‘Sergipe é aqui’. Hoje é a 29ª edição, em Areia Branca, e já vistoriamos as obras da rodovia que dá acesso ao povoado Pedrinha, já inauguramos a ampliação do sistema de abastecimento de água e trazemos mais benefícios hoje para a cidade. Daremos ordem de serviço de pavimentação, reforma de quadra esportiva e escola, entre outros benefícios”, disse o governador. As ações do ‘Sergipe é aqui’ foram desenvolvidas na Escola Vovó Menininha.

Benefícios

Além de acompanhar a realização dos mais de 170 serviços prestados pelas secretarias, órgãos e autarquias estaduais na 29ª edição do ‘Sergipe é aqui’, o governador Mitidieri deu autorização de mais obras em Areia Branca, que por um dia tornou-se a capital do estado.

Na oportunidade, o governador autorizou o repasse de R$ 11.455.500,00 para a Saúde do município e deu ordem de serviço para pavimentação asfáltica de 15 mil metros quadrados das ruas da cidade. Fábio também anunciou ainda a construção de um campo de futebol, por meio do programa Acelera Sergipe, orçado em R$ 3 milhões.

Também em Areia Branca foi dada ordem de serviço de reforço de rede elétrica para climatização das salas de aula e reforma da quadra poliesportiva e construção de vestiários do Colégio Estadual Pedro Diniz Gonçalves. Os beneficiados do programa Qualifica Sergipe receberam das mãos do governador os certificados dos cursos de confeitaria artesanal e salgados de lanchonetes que fizeram por meio do programa. “É uma satisfação ter esta oportunidade de qualificação”, declarou Ilaine dos Santos, aluna do curso de confeitaria artesanal. O Qualifica Sergipe já alcançou 21 municípios sergipanos.

“Quero parabenizar todos que fazem o Governo do Estado, por trazer esses serviços que aproximam a estrutura governamental da população. Sobretudo quero agradecer todas as obras anunciadas aqui hoje”, reconheceu o prefeito de Areia Branca, Alan de Agripino.

Sergipe é aqui

O ‘Sergipe é aqui’ é um programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Casa Civil (Secc) e tem o objetivo de aproximar a estrutura governamental do cidadão. Em razão disso, na data, acontece a transferência simbólica da capital para o município do interior que recebe o programa. A meta é atingir os 75 Municípios sergipanos em quatro anos de gestão. A 30ª edição do ‘Sergipe é aqui’ será no município de Umbaúba.

O projeto já alcançou aproximadamente 120 mil pessoas nos 28 municípios por onde passou. Este ano, o ‘Sergipe é Aqui’ já esteve em Gararu, Santana do São Francisco, Muribeca, Cumbe, Moita Bonita, Indiaroba, Cedro de São João, Carira, Itabi e Tomar do Geru, nesta ordem. Agora, soma-se a essa ação, o município de Areia Branca.

Em 2023, as cidades que receberam o governo itinerante foram Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Frei Paulo, Itabaianinha, Itaporanga, Capela, Santo Amaro da Brotas, Ilha das Flores, Riachuelo, Campo do Brito, Tobias Barreto, Poço Verde, Nossa Senhora da Glória e Laranjeiras.

Foto: Arthur Soares