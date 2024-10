Governo do Estado promove 254 oficiais e praças da Polícia Militar

Em solenidade realizada nesta sexta-feira, 25, a Polícia Militar promoveu 254 oficiais e praças. No evento, que aconteceu no Centro de Ensino e Instrução (CEI) da corporação, foram promovidos 198 praças e 56 oficiais. A solenidade também foi marcada pela entrega de 25 novas motocicletas ao Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) e de ônibus e van para o Centro de Ensino e Instrução (CEI). Os investimentos em recursos humanos e equipamentos representam o compromisso do Governo do Estado e da SSP com a segurança pública de Sergipe.

Conforme o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, as promoções desta sexta-feira revelam o compromisso do Governo do Estado com a valorização profissional dos servidores. “É o governo cumprindo tudo aquilo que foi prometido para a segurança pública, não só em termos de equipamentos, mas também em termos de promoção e reconhecimento do trabalho dos servidores”, ressaltou.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, a promoção dos oficiais e praças representa o compromisso com a valorização dos servidores da corporação. “São oficiais e praças, homens e mulheres cujo trabalho foi reconhecido na solenidade no âmbito da valorização profissional. Continuaremos trabalhando para uma segurança pública de qualidade e excelência”, evidenciou.

Novos veículos

O investimento total de R$ 3.344.750,00, com recursos advindos do Fundo a Fundo, contemplou a aquisição de 25 motocicletas BMW F 850 GS, que foram entregues ao Getam. As novas motocicletas destinadas ao Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento possuem características essenciais para o reforço do policiamento militar motorizado tanto em regiões urbanas, quanto em áreas rurais.

Para o comandante do Getam, tenente-coronel Santos Junior, as novas motocicletas representam um importante investimento na modernização da frota da unidade. “São veículos com tecnologia avançada, que dará mais segurança ao policial no manuseio do equipamento e no combate à criminalidade. Estamos renovando nossa frota e isso vem a somar no trabalho diário do Getam”, enfatizou.

Além das 25 novas motocicletas destinadas ao Getam, o investimento também contemplou a aquisição de duas vans e de um microônibus, veículos que foram destinados ao Centro de Ensino e Instrução (CEI) da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Os novos veículos reforçam as atividades desenvolvidas pelo CEI, que tem como missão a qualificação de oficiais e praças da corporação sergipana.

Foto: SSP