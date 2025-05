Governo do Estado reforça Polícia Militar com 51 novos veículos

Nesta quinta-feira, 29, o governador Fábio Mitidieri participou da solenidade de entrega de 51 novas viaturas para a Polícia Militar de Sergipe (PMSE). O evento aconteceu na Orla da Atalaia e contou com a participação do secretário de Estado de Segurança Pública, João Eloy, e do comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro.

As 50 viaturas modelo Spin foram plotadas e serão destinadas a diversas unidades operacionais da PMSE. Os veículos foram locados pelo período inicial de 30 meses, com possibilidade de prorrogação por até dez anos, em um investimento mensal de R$ 219.610,00, totalizando R$ 6.588.300,00 ao longo do contrato.

Além das viaturas, foi entregue um veículo tipo transanimal para a Cavalaria da PMSE, por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Luizão Donatrampi, um investimento da ordem de R$ 1.033.200,00 , totalizando 51 novos veículos para a PM de Sergipe.

Na oportunidade, o governador Fábio relembrou que Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste e um dos mais seguros do país, segundo levantamento do Ministério da Justiça, e que o Governo do Estado continuará investindo na Segurança Pública. “Continuamos reforçando os investimentos na Segurança Pública. Entregamos 51 veículos hoje, destes, 50 são modelo Spin, e um caminhão de transporte animal, fruto de uma emenda do deputado Luizão Danatrump”, afirmou o governador.

A entrega das viaturas marca mais uma ação do Governo de Sergipe no fortalecimento das estruturas da segurança pública, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos policiais militares e ampliar a presença das forças de segurança em todo o estado.

O deputado estadual Luizão Danatrampi falou do sentimento por colaborar com a segurança e com a Polícia Militar do Estado. “Hoje é um dia especial para a Segurança Pública do nosso Estado. Nossa emenda viabilizou R$ 1 milhão para trazer esses benefícios. É uma satisfação imensa!”, considerou.

O secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, compareceu à solenidade e destacou que a abertura oficial dos festejos juninos será nesta sexta-feira, 30, e o Estado receberá muitos turistas, momento oportuno para contar com reforço no aparelhamento da Segurança Pública. “É sempre uma conquista fundamental para darmos mais segurança e sensação de segurança ao povo de Sergipe e aos turistas que vêm ao Estado celebrar nosso ciclo junino”, enfatizou.

A opinião do secretário foi acompanhada pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro. “Nosso estado, tanto na capital quanto no interior, tem melhorado também na percepção de segurança por parte da nossa sociedade. Uma vez que aumentamos o quantitativo de viaturas, trazemos mais segurança para a nossa população”, frisou.

Ações

Em 30 meses de gestão, o Governo do Estado já empossou 68 agentes e 15 escrivães da Polícia Civil, convocou 86 novos servidores para a Polícia Científica mais 94 novos soldados do Corpo de Bombeiros, autorizou concurso com 300 vagas para a Polícia Militar, concedeu reajuste de 7% aos servidores, além de incorporar gratificações – a exemplo do pagamento da periculosidade de forma regular e contínua – e outros benefícios aos salários, em conformidade com o regimento e a legislação interna de cada uma das forças de Segurança Pública de Sergipe.

Ainda para consolidar a valorização profissional, o Governo do Estado tem fortalecido a política de atenção à saúde dos servidores, com atendimentos qualificados viabilizados pela Diretoria de Planejamento da SSP (Diplan) e disponibilizados pelo Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador (Cirast). Os atendimentos envolvem psiquiatria, psicologia, nutrição, fisioterapia e terapias integrativas, com foco em evitar o adoecimento dos profissionais da Segurança Pública sergipana.

Fonte e foto SSP