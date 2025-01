Governo inauguram sede do 8º BPM e entregam 34 motos ao Getam

Em mais uma ação de investimento em segurança pública, o Governo do Estado inaugurou a nova sede do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) e entregou 34 novas motocicletas ao Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam).

O investimento total é superior a R$ 3,2 milhões. A solenidade que marcou mais um importante avanço na segurança pública sergipana aconteceu na sede do 8º BPM, no bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju, na manhã desta sexta-feira (3).

Para o secretário da segurança pública, João Eloy, a nova sede do 8º BPM e as novas motocicletas do Getam são investimentos importantes para reforçar o enfrentamento à criminalidade no estado. “É a prova da importância que tem a segurança pública para o Governo do Estado. O 8º BPM atende uma área imensa, populosa e de muito comércio. Já as motocicletas vão reforçar o policiamento motorizado em áreas que demandam um policiamento especializado com esses veículos”, ressaltou o secretário.

Conforme o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, os novos investimentos para a corporação representam o comprometimento do Governo do Estado com a segurança pública de Sergipe. “Os investimentos em equipamentos, recursos humanos e novas unidades têm contribuído para a redução da criminalidade em nosso estado. Todos esses investimentos contribuem para tornar Sergipe o estado mais seguro do Nordeste”, evidenciou o comandante da corporação.

Nova sede do 8º BPM

Com um investimento de R$ 275 mil, a nova estrutura do 8º BPM – localizada na Praça Dom José Thomaz – foi projetada para atender às necessidades operacionais e administrativas da unidade policial, oferecendo um ambiente adequado e funcional para o desenvolvimento das atividades de policiamento ostensivo.

O 8º BPM é composto por quatro companhias que atendem os bairros Siqueira Campos, Getúlio Vargas, Pereira Lobo, Suíssa, Porto Dantas, Industrial, 18 do Forte, Palestina, Santo Antônio, América, Novo Paraíso, Capucho, José Conrado de Araújo, Olaria, Bugio, Jardim Centenário, Santos Dumont, Soledade, Lamarão e Cidade Nova.

Novas motocicletas do Getam